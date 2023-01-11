Türkiye ucuz gazda Avrupa üçüncüsü!
Enerji sektöründe, yatırım ve komşularla iyi ilişkilerin meyveleri alınmaya devam ediyor. Türkiye Avrupa’da doğalgazı en ucuz kullanan üçüncü ülke oldu. Türkiye'yi yalnızca Macaristan ve Ukrayna geçerken, Ukrayna'da savaş sebebiyle bu tarz hizmetlerden ücret alınamaması fiyatlarda etken oldu.
Türkiye, yaptığı enerji çeşitliliği yatırımları ve doğalgaz ithal ettiği komşularıyla iyi ilişkileri sonucunda Avrupa'da doğalgazı en ucuz kullanan 3'üncü ülke oldu. Türkiye'yi yalnızca Macaristan ve Ukrayna geçerken, Ukrayna'da savaş sebebiyle bu tarz hizmetlerden ücret alınamaması fiyatlarda etken oldu.
Öte yandan Avrupa'da doğalgazı en pahalı kullanan ülkeler ise Hollanda, Danimarka, Avusturya ve İtalya oldu. Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği'nin (GAZBİR) güncel verilerine göre Türkiye, doğalgaz altyapısında yaptığı yatırımlar ve depolama çalışmaları ile bu kışı da rahat bir şekilde atlatacak.
2022 Ekim ayı itibarıyla depolanan toplam doğalgaz miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39 artarken, bu çerçevede, yer altı depolama tesislerindeki doğalgaz miktarı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 49 arttı. Ekimde yer altında depolanan gaz miktarı 3 milyar 673 milyon metreküpü aştı.
İTHALAT YÜZDE 30 AZALDI
Doğalgaz ithalat miktarı, Ekim 2022 Ekim'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30 azalarak 3 milyar 238 milyon metreküp oldu. Ayrıca, bu dönemde boru gazının ithalattaki payı yüzde 74, LNG'ninki ise yüzde 26 olarak gerçekleşti.
Türkiye'de üretilen doğalgaz miktarı da ekim ayında 34 milyon metreküpe yükseldi. Bu arada, 2021'in ekim ayında Bulgaristan ve Yunanistan olmak üzere iki ülkeye 56 milyon metreküp doğalgaz ihraç eden Türkiye, 2022'nin ekim ayında ise toplam 81 milyon metreküp doğalgaz ihraç etti. İhracatın 24 milyon metreküpü Yunanistan'a, 57 milyon metreküpü Bulgaristan'a yapıldı.
AVRUPA'DA % 46 ARTTI
AVRUPA başkentlerinde ortalama mesken doğal gaz satış fiyatı Ekim 2022'de sene başına göre yüzde 46 oranında artarak kilovatsaat başına 16.22 eurocent olurken, doğalgaz fiyatlarının TTF'e endeksli olduğu Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bu dönemde meskenlerde doğalgaz satış fiyatı eylül ayına göre sabit kalarak 42.08 eurocent olarak gerçekleşti ve Amsterdam geçtiğimiz aylarda olduğu gibi Avrupa'da doğalgazı en pahalı kullanan başkent oldu.
ARAMALAR DEVAM EDİYOR
ÜRETIMI doğrudan yükseltecek olan Karadeniz gazının, mart ayında evlere ulaştırılması için yapılan çalışmalar devam ederken, arama ve sondaj faaliyetleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Akdeniz'deki Yörükler-1 kuyusunun ardından başladığı yeni çalışmasına devam ediyor. Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'deki Çaycuma-1 sondaj kuyusunda, Kanuni Sondaj Gemisi Filyos'ta, Yavuz Sondaj Gemisi de Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalarını sürdürüyor.
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