Tapuda yeni dönem! Ev fiyatları ve rayiç bedel farkı için harekete geçildi

2023 yılında emlak vergi değeri yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 61.46 seviyesinde artırıldı. Ama taktir komisyonu her 4 yılda 1 toplandığı için ara dönemlerde yeniden değerleme oranının yarısı oranında yapılan zam bu farkın açılmasına neden oluyor.

'1 MİLYONLUK DAİRE İÇİN 40 BİN TL TAHSİL EDİLİYOR'

Lakin bu noktada özellikle tapuda satış bedelleri üzerinde yüzde 4 olarak alınan yüksek tapu harcının da önemli bir neden olduğunu belirtmek gerekir. Bugün 1 milyon liraya satılan bir daire için 40 bin TL yani yüzde 4 tapu harcı devlet tarafından tahsil ediliyor.

2023 yılında sadece tapu harcı nedeniyle 54 milyar 762 milyon TL'lik bir bütçe oluşturuldu ki harç gelirlerinin önemli bir kısmı tapu harcından geliyor.

Bu çerçevede genel bir beyan affı önemli bir ihtiyaçtır. Gerek orta gelirliler için müteahhitlerin tam kredi çektirememesi gerekse taşınmazların satış bedellerinin gerçekten gösteriminin önünde bir beyan affı ihtiyaç olarak gözüküyor.