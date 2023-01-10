KYK Ocak burs ödemeleri yattı mı? Ocak ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN sonu 0, 2,4,6 olanlar...
KYK Ocak burs ödemeleri yattı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilere ödenen burs ve kredi ödemeleri için detaylar merak ediliyor. Peki, KYK Ocak burs ödemeleri yattı mı? Ocak ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN sonu 0, 2,4,6 olanlar...
KYK Ocak burs ödemeleri yattı mı? Ocak ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Burs ve kredi ödemeleri ile alakalı açıklama KYK resmi adresinden duyuruldu. Peki, KYK Ocak burs ödemeleri yattı mı? Ocak ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN sonu 0, 2,4,6 olanlar...
Burs ve kredi ödemeleriyle ilgili açıklama KYK'nın resmi adresinden geldi. KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili yapılan açıklamada; "İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır." denildi.
KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şu şekilde;
Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü
2023 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2023 burs rakamı lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya ve doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkarıldı.
ÖDEMELER ARALIK AYINDA BAŞLAMIŞTI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yeni yıl öncesi yaptığı açıklamada "531 bin 468 öğrenciye verilecek olan 3 aylık KYK burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını" açıklamıştı.
Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin lira ödeneceğini belirtmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milyonların emeklilik primleri değişti! 2023 Bağ-Kur primleri ne kadar, kaç TL oldu? Esnaf, çiftçi, şoför...
- KYK Ocak burs ödemeleri yattı mı? Ocak ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN sonu 0, 2,4,6 olanlar...
- 2023 ZAMLI EK DERS ücretleri ne kadar? Öğretmenlerin ek ders ücretleri kaç TL oldu? BRÜT- NET ÜCRET...
- e-Okul ekranı kapanacak mı? 2023 1. dönem e-Okul ne zaman kapanacak? MEB e-Okul VBS sınav sonuçları sorgulama!
- Belediye şirket işçilerine kadro son dakika 2023 var mı? Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi?
- 9 Ocak REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Pazartesi günü reyting birincisi hangi dizi/program oldu? Alparslan Büyük Selçuklu, Müge Anlı ile Tatlı Sert...
- Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ile Seyran aşkı sınanacak...
- BENZİN İNDİRİMİ SON DAKİKA! 10 Ocak benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları
- Bekçi alımı ne zaman yapılacak, tarih açıklaması geldi mi? Hangi illerde bekçi alımı yapılacak?
- TOKİ Adana kura çekilişi CANLI İZLE! 2+1,3+1 Merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan...2023 TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA!
- 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri 2023 | Çalışan Gazeteciler Günü nedir, ilk ne zaman kutlandı?
- Hakan Yelbiz kimdir, neden öldü? Nereli, kaç yaşında? Ünlü müzisyen sevenlerini yasa boğdu! Son dakika haberi