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KYK Ocak burs ödemeleri yattı mı? Ocak ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN sonu 0, 2,4,6 olanlar...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2023
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KYK Ocak burs ödemeleri yattı mı? Ocak ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN sonu 0, 2,4,6 olanlar...

KYK Ocak burs ödemeleri yattı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilere ödenen burs ve kredi ödemeleri için detaylar merak ediliyor. Peki, KYK Ocak burs ödemeleri yattı mı? Ocak ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN sonu 0, 2,4,6 olanlar...

KYK Ocak burs ödemeleri yattı mı? Ocak ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Burs ve kredi ödemeleri ile alakalı açıklama KYK resmi adresinden duyuruldu. Peki, KYK Ocak burs ödemeleri yattı mı? Ocak ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN sonu 0, 2,4,6 olanlar...

Burs ve kredi ödemeleriyle ilgili açıklama KYK'nın resmi adresinden geldi. KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili yapılan açıklamada; "İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır." denildi.

KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şu şekilde;

Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü

Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü

Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü

Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü

Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü

2023 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2023 burs rakamı lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya ve doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkarıldı.

ÖDEMELER ARALIK AYINDA BAŞLAMIŞTI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yeni yıl öncesi yaptığı açıklamada "531 bin 468 öğrenciye verilecek olan 3 aylık KYK burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını" açıklamıştı.

Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin lira ödeneceğini belirtmişti.

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