FED Başkanı Jerome Powell’den enflasyon mesajı! Merkez Bankalarına yeni uyarı...

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DOĞRUDAN ETKİSİ

Powell, son dönemde Fed'in piyasa düzenleyici yetkilerinin iklim değişikliği ile mücadele amaçlı kullanılması yönündeki çağrılara da değindi.

Fed'in yasalar ile belirlenmiş görev alanı içerisinde hedefler ve sınırlarına uygun şekilde davranmasının önemini vurgulayan Powell, "İklim değişikliğini doğrudan ele alan politikalarla ilgili kararlar hükümetin seçilmiş organları tarafından alınmalı. Böylece halkın seçimlerle ifade edilen iradesi yansıtılmış olur." ifadelerini kullandı.