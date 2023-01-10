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FED Başkanı Jerome Powell'den enflasyon mesajı! Merkez Bankalarına yeni uyarı...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.01.2023 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
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FED Başkanı Jerome Powell’den enflasyon mesajı! Merkez Bankalarına yeni uyarı...

ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Başkanı Jerome Powell piyasalara yönelik yaptığı açıklamada fiyat istikrarının çok kritik bir ekonomik temel olduğunu belirterek, "Merkez bankalarının aldığı kararlar üzerinde doğrudan siyasi bir etki olmamalı" dedi. İşte detaylar...

ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Başkanı Jerome Powell, merkez bankalarının doğrudan siyasi etkiden uzak kalmasının, yüksek enflasyonla mücadele edilirken zorlu ve gerekli kararların alınmasına imkan sağladığını söyledi.

FİYAT İSTİKRARI VURGUSU

Powell, İsveç'in başkenti Stockholm'da düzenlenen Uluslararası Merkez Bankaları Bağımsızlığı Sempozyumu'nda konuştu.

Fiyat istikrarının sağlıklı bir ekonominin temeli olduğunu ve halka zaman içinde paha biçilemez faydalar sağladığını belirten Powell, "(Merkez bankalarının kararları) Aldığımız kararlar üzerinde doğrudan siyasi bir etkinin olmaması, kısa vadeli politik unsurları göz önünde bulundurmadan ihtiyaç duyulan önlemleri alma imkanı tanıyor." dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DOĞRUDAN ETKİSİ

Powell, son dönemde Fed'in piyasa düzenleyici yetkilerinin iklim değişikliği ile mücadele amaçlı kullanılması yönündeki çağrılara da değindi.

Fed'in yasalar ile belirlenmiş görev alanı içerisinde hedefler ve sınırlarına uygun şekilde davranmasının önemini vurgulayan Powell, "İklim değişikliğini doğrudan ele alan politikalarla ilgili kararlar hükümetin seçilmiş organları tarafından alınmalı. Böylece halkın seçimlerle ifade edilen iradesi yansıtılmış olur." ifadelerini kullandı.

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