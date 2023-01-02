Öğrencilere ulaşım desteği müjdesi! Ulaşım desteği başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İlkokul, ortaöğretim, lise...

Bakan Yanık 300 milyon TL bütçe ayırdıklarını belirtirken "Öğrencilerimize 2023 yılı için vereceğimiz desteğin üst limit tutarı 750 TL. Bu destek programı ile öğrencilerimizin yılda iki defa gidiş-dönüş ulaşım giderleri karşılanacak. Söz konusu program ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerimizin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olacağız" dedi.