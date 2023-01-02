Öğrencilere ulaşım desteği müjdesi! Ulaşım desteği başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İlkokul, ortaöğretim, lise...
Ulaşım desteği başvuruları nereden, nasıl yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerinden faydanalanan hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının başladığını duyurdu. Peki, ulaşım desteği başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İlkokul, ortaöğretim, lise...
Ulaşım desteği başvuruları nereden, nasıl yapılacak? Ulaşım desteği başvuru şartları nelerdir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, destek programı ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olacaklarını açıkladı. Peki, ulaşım desteği başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İlkokul, ortaöğretim, lise...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, destek programı ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olacaklarını açıkladı.
Bakan Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencileri için hayata geçirilen ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının ilk defa uygulanacağını belirtti.
300 MİLYON BÜTÇE
Destek programı ile sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin eğitim süreçlerine katkıda bulunacaklarını belirten Bakan Yanık, yaklaşık 400 bin ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencinin yararlanabileceği destek programının ayrıntılarını açıkladı.
Bakan Yanık 300 milyon TL bütçe ayırdıklarını belirtirken "Öğrencilerimize 2023 yılı için vereceğimiz desteğin üst limit tutarı 750 TL. Bu destek programı ile öğrencilerimizin yılda iki defa gidiş-dönüş ulaşım giderleri karşılanacak. Söz konusu program ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerimizin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olacağız" dedi.
BAŞVURULAR SYDV'LERE YAPILABİLECEK
Bakan Yanık, söz konusu programa yapılacak başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgâh adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılması gerektiğini söyledi.
Bakan Yanık, şunları söyledi:
"Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz. Öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir. Bu programımız ile öğrencilerimize ve ailelerine destek olmayı ve onlara katkı sağlamayı sürdüreceğiz."
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