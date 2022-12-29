Otopark ücreti isteyen yandı! 0-3 saate dikkat | Paranızı geri alabilirsiniz
Yasal mevzuata aykırı olarak vatandaştan 0-3 saat için otopark ücreti alan AVM’ler inceleniyor. AVM’lere ciro üzerinden ceza gelebileceği belirtiliyor. Tüketici dernekleri de ödeme yapanlara ‘Şikâyet edin” çağrısı yapıyor
Tüketiciler için sosyal yaşam merkezi haline gelen ve birçok imkânı bir arada sunan AVM'lerin bazılarında Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararlarına rağmen 0-3 saat için otopark ücreti talep edilmesi üzerine harekete geçildi. İçişleri ve Ticaret Bakanlıkları ile UKOME ücret talep eden AVM'lerle ilgili inceleme başlattı.
Beşiktaş, Bakırköy, Şişli, Fatih ve Kadıköy gibi yoğun ilçelerdeki AVM otoparklarının çoğunda, ilk 3 saatte Otopark Yönetmeliği ve Danıştay Kararı'na rağmen ücret talep ediliyor. Vatandaşlardan bu konuda çok sayıda şikâyet geliyor. UKOME kararına göre, AVM'lerdeki ilk üç saat için ücret talep edilmemesi gerek. AVM'lerde alınan otopark ücreti daha önce yargıya da taşınmıştı.
Dava İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nde görülmüş, mahkeme ücret alınması yönünde karar vermişti. Yerel mahkemenin kararı Danıştay'a taşınmış, 8. Daire ücreti onaylayan mahkemenin kararını bozmuştu. Sektör temsilcileri otoparkı gelir kapısı haline getiren AVM'lerle ilgili tüketicileri uyararak, "Şikâyet edin, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurun" çağrısı yaptı. Ücret alan AVM'lere cirosu oranında ceza uygulanabileceği belirtiliyor.
KAPATMAYA GİDER
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "AVM'ye idari para cezası kesilebilir. Bu ceza oranı AVM'nin elde ettiği ciro üzerinde hesaplanır. Ancak yine de kanunsuz uygulama devam ederse AVM'ye kapatma cezası dahi uygulanır" dedi.
PARANIZI GERİ ALABİLİRSİNİZ
Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili ve Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Av. İbrahim Güllü, birçok tüketicinin AVM'lerde 0-3 saat arası için ücret alınmaması gerektiğini bilmediğini ifade etti.
Güllü, AVM'lerde ilk 3 saat ücretsiz otopark uygulamasının yasal bir zorunluluk olduğunun altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü: "UKOME kararına herkes uymak zorundadır. AVM ya da o bölgeye gelen kişiler ücretsiz olarak alışveriş merkezinin otoparkını kullanabilirler. Bu kurala uymayan işletmeler hakkında İBB, CİMER ya da Alo 153'e şikâyette bulunabilirler. 0-3 saat için ücret ödeyen tüketiciler ödemiş oldukları bedeli Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak geri alabililir" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yılbaşında Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz mi, bedava mı? 31 Aralık Cumartesi Marmaray bedava mı olacak?
- KYK ÖDEME TARİHLERİ: KYK burs ve krediler yattı mı 2022? KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak?
- Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödemeleri yılbaşından önce yatar mı?
- https://iscisonuc.saglik.gov.tr NİHAİ İSİM LİSTE! Sağlık Bakanlığı 11.317 temizlikçi, güvenlikçi kura sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanır? Kod ile sorgulama...
- EYT'de 3.600 ile 5.400 günle emeklilik hesabı! 2000, 2001,2002, 2003, 2004 sigorta girişliler dikkat! Kapsam dışındakiler nasıl emekli olacak?
- EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- 1999 öncesi emeklilik şartları neler, nasıl emekli olunur? EYT emeklilik için kaç prim günü gerekiyor? Kadın ve erkeklerde...
- EYT yaş şartı var mı yok mu? EYT yaş şartı geldi mi, kalktı mı? Başkan Erdoğan açıkladı...
- Başkan Erdoğan'ın son dakika EYT açıklaması! 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası içi belli oldu! O yaştaki EYT'liler artık emekli!
- EYT askerlik borçlanması emeklilik yaşını geriye çeker mi? Askerlik, yurt dışı ve doğum borçlanması EYT yaş sınırını etkiler mi?
- EYT yaş şartı belli oldu mu, kimleri kapsıyor? EYT 48,49,50,51,52 yaşındakileri kapsıyor mu, yaş sınırı olacak mı?
- Başkan Erdoğan EYT açıklaması canlı yayın izle! Başkan Erdoğan EYT düzenleme açıklaması A Haber canlı izle