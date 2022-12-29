Otopark ücreti isteyen yandı! 0-3 saate dikkat | Paranızı geri alabilirsiniz

Tüketiciler için sosyal yaşam merkezi haline gelen ve birçok imkânı bir arada sunan AVM'lerin bazılarında Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararlarına rağmen 0-3 saat için otopark ücreti talep edilmesi üzerine harekete geçildi. İçişleri ve Ticaret Bakanlıkları ile UKOME ücret talep eden AVM'lerle ilgili inceleme başlattı.