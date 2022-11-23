Antalya TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ Antalya kura çekim tarihi açıklandı mı?

ANTALYA TOKİ ARSA KURA SONULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde tamamlandı. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ikici etap kura çekimi 17 Kasım itibariyle başladı. 11 ilde 29 bin 363 konut için kura çekimleri 17-28 Kasım arasında yapılacak. TOKİ arsa başvurları da tamamlandı. 100 bin arsa satışının olduğu Antalya TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.