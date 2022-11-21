Matrah düzenlemesi nedir? Otomobilde matrah düzenlemesi ne zaman gelecek? Araç fiyatları düşecek mi?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sıfır otomobil almak isteyenlerin gündeminde yer alan matrah düzenlemesi hakkında tarih vermişti. Konunun ardından milyonlarca vatandaş, Otomobilde matrah düzenlemesi ne zaman gelecek? Matrah düzenlemesiyle araç fiyatları düşer mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, matrah düzenlemesi hakkında merak edilenler...
ÖTV matrah düzenlemesi nedir? sorusu, sıfır otomobil almak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ÖTV matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini açıklamıştı. Araç almak için fiyatların düşmesini bekleyen milyonlarca vatandaş, otomobilde matrah düzenlemesinin ne zaman geleceğini merak ediyor. Matrah düzenlemesi nedir? Otomobilde matrah düzenlemesi ne zaman gelecek? Matrah düzenlemesiyle araç fiyatları düşer mi? İşte, detaylar...
MATRAH DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle bir araya gelmişti. Daha önce yaptığı açıklamasında ÖTV indiriminin gündemde olmadığını belirten Bakan Nebati, yapılan görüşme sonrasında matrah düzenlemesine de değindi ve uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini belirtti.
MATRAH DÜZENLEMESİYLE ARAÇ FİYATLARI DÜŞER Mİ?
Bakanlığın üzerinde çalıştığı matrah düzenlemesiyle ÖTV oranları sabit tutulacak ancak matrah genişletilerek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak. İndirimle birlikte ÖTV'ye esas olan rakam düşeceği için otomobil fiyatları da düşecek.
MATRAH NE DEMEK?
Matrah, vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınır ve bir gelirin üzerindeki giderler düşürülerek elde edilen tutar üzerinden hesaplanır. Bu şekilde matrah vergisi hesaplamasında kullanılan gelir miktarı oluşturulur.
MATRAH HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
Matrahı yani vergilerin uygulanmadığı fiyatı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller için yüzde 45'lik ÖTV uygulanıyor. Buna göre matrahı 120 bin TL olan bir araca 54 bin TL'lik ÖTV ekleniyor ve 174 bin TL'ye çıkıyor. Araçlara ÖTV eklendikten sonra yüzde 18'lik KDV oranı hesaplanıyor.
YÜZDE 80 ÖTV'NİN ALTINDA 2 MODEL KALDI
Döviz kurlarında yaşanan artış, otomobil fiyatlarını artırırken, ÖTV oranı düşen otomobilleri de yeniden yüzde 80 ÖTV dilimine çıkardı. Türkiye'de satılan otomobillerden 2 model haricinde hepsi yüzde 80 ve daha üst ÖTV dilimine geçmiş oldu.
Bu durum, otomobillerin vergisiz fiyatlarına tedarik zincirindeki bozulmalar, enerji krizi ve artan maliyetler sebebiyle gelen zamların da tüketiciye katlanarak yansımasına yol açtı. Buna önceki günlerden bir örnek veren Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, otomobillerin vergisiz fiyatına gelen 300 Euro'luk zammın, tüketiciye 10 bin TL şeklinde yansıdığını belirtmişti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, otomobillerden alınan ÖTV'nin genel bütçedeki payı 2021'de yüzde 4.7 oranında gerçekleşirken, 2022 sonunda ise bu oranın yüzde 5.6'ya çıkması bekleniyor.
Dolayısı ile, yıl sonu bütçe hedeflerini tutturmak adına, araç tedarikinde sorunlar yaşandığı bir ortamda otomobilden alınan vergilerin düşürülmesine sıcak bakılmazken, değişikliğin en erken yeni bütçe döneminde devreye alınabileceği kaydediliyor.
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