Matrah düzenlemesi nedir? Otomobilde matrah düzenlemesi ne zaman gelecek? Araç fiyatları düşecek mi?

ÖTV matrah düzenlemesi nedir? sorusu, sıfır otomobil almak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ÖTV matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini açıklamıştı. Araç almak için fiyatların düşmesini bekleyen milyonlarca vatandaş, otomobilde matrah düzenlemesinin ne zaman geleceğini merak ediyor. Matrah düzenlemesi nedir? Otomobilde matrah düzenlemesi ne zaman gelecek? Matrah düzenlemesiyle araç fiyatları düşer mi? İşte, detaylar...

MATRAH DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle bir araya gelmişti. Daha önce yaptığı açıklamasında ÖTV indiriminin gündemde olmadığını belirten Bakan Nebati, yapılan görüşme sonrasında matrah düzenlemesine de değindi ve uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini belirtti.