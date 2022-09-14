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O ilimizde petrol sevinci! Sondaj kuyusu açma çalışmasına başladı

EKONOMİ İHA
Giriş Tarihi: 14.09.2022 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
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O ilimizde petrol sevinci! Sondaj kuyusu açma çalışmasına başladı

Adana Kozan’da petrol arama çalışmaları için sondaj kuyusu açma faaliyetlerine başlandı. 7 milyonluk proje çerçevesinde 2000 metrekarelik alanda sondaj çalışması yürütülecek.

Adana Kozan'a bağlı Minnetli Mahallesi etrafında, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından verilen arama ruhsat sahasında, Era Enerji Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Ticaret Limited Şirketi tarafından Eskimantaş-2 petrol arama kuyusu açılıyor.

Ruhsat alanında daha önce açılan Eskimantaş-1 arama kuyusu 1418 metrede "Gaz Emareli Sulu Kuyu" olarak tamamlanmış ve terk edilmişti.

7 MİLYONLUK PROJE

7 milyon lira değerindeki proje kapsamında 2000 metrekarelik alanda sondaj faaliyeti yapılacak.

O ilimizde petrol sevinci! O İLİMİZDE PETROL SEVİNCİ!

Yapılacak sondaj en fazla 1250 metre olacak.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Sondaj faaliyeti neticesinde belirlenen petrol rezerv miktarı, kalite uygunluk gibi değerlendirmeler yapılacak.

İleriki yıllarda değerlendirme sonuçlarına göre, gerekiyorsa, yeni sondaj lokasyonları belirlenecek, petrolün uygun olması durumunda da üretim aşamasına geçilecek.

Minnetli Mahalle Muhtarı İzzet İnce, çalışmaları büyük bir heyecanla takip ettiklerini belirterek, "Minnetli sınırları içinde bulunan bir arazideki çalışmalar yaklaşık 2 ay önce başladı. İnşallah petrolümüz çıkar, devletimiz, milletimiz ve mahallemiz için sevindirici olur" dedi.

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