O ilimizde petrol sevinci! Sondaj kuyusu açma çalışmasına başladı

Minnetli Mahalle Muhtarı İzzet İnce, çalışmaları büyük bir heyecanla takip ettiklerini belirterek, "Minnetli sınırları içinde bulunan bir arazideki çalışmalar yaklaşık 2 ay önce başladı. İnşallah petrolümüz çıkar, devletimiz, milletimiz ve mahallemiz için sevindirici olur" dedi.

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