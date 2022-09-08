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Son dakika | Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı! 75 baz puan artış geldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.09.2022
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Son dakika | Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz kararı! 75 baz puan artış geldi

Son dakika haberi...Avrupa Merkez Bankası, politika faizini 24 yıllık tarihinde ilk kez 75 baz puan artışla yüzde 1,25'e yükseltti.

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