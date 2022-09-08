9 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı?
9 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi Eylül ayının başlamasıyla birlikte en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, 9 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı?
9 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Evde bakım parası; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. Peki, 9 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı?
EVDE BAKIM PARASI YATTI MI?
Eylül ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz hesaplara yatmadı. Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. Bu kapsamda il il gerçekleştirilecek evde bakım yardımı ödemeleri 15 Eylül'de başlayacak.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?
Evde bakım maaşı yatan iller listesine erişim 15 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 9 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı?
- Fenerbahçe Dinamo Kiev canlı maç izle! FB - Dinamo Kiev maçı canlı izle kesintisiz şifresiz izleme LİNKİ! EXXEN SPOR...
- Asgari ücret 7.500 TL olur mu? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek? 2023 zammı için kritik açıklama...
- SİGARAYA ZAM SON DAKİKA: 8 Eylül sigaraya zam geldi mi, var mı? Philip Morris, JTİ, BAT güncel zamlı sigara fiyat listesi! HD, Kent, Marlboro...
- Türkiye transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2022-2023 Süper Lig yaz transfer dönemi bugün bitiyor mu?
- En ucuz sıfır araba fiyatları! Liste tepeden tırnağa güncellendi! İşte 700 bin TL'ye kadar marka marka güncel otomobil fiyatları...
- Kraliçe Elizabeth öldü mü, son durumu nasıl? Kraliçe Elizabeth kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı ve sağlık durumu...
- Ali Sürmeli'nin annesi intihar mı etti? Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli öldü mü, kimdir?
- Instagram çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 7 Eylül İnstagram mesaj neden gitmiyor, ne zaman düzelecek?
- ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları bugün açıklanır mı?
- VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022-2023 VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı?
- iPhone 14 ne zaman çıkacak, açıklandı mı? iPhone 14 Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak? İşte fiyat listesi ve özellikler...