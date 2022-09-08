9 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Evde bakım parası; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. Peki, 9 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı?