Benzin indirimi son dakika: Benzine indirim mi var, ne zaman yansıyacak? Benzine ne kadar indirim gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...

Benzine indirim mi var, ne zaman yansıyacak? Benzine ne kadar indirim gelecek? sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 4 kuruş indirim bekleniyor. Peki, benzine indirim mi var, ne zaman yansıyacak? Benzine ne kadar indirim gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...