Benzin indirimi son dakika: Benzine indirim mi var, ne zaman yansıyacak? Benzine ne kadar indirim gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...
Benzine indirim mi var, ne zaman yansıyacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrasında benzin fiyatları da bu süreçte değişkenlik gösteriyor. Benzin fiyatları için indirim ve zam haberleri gelmeye devam ediyor. Peki, benzine indirim mi var, ne zaman yansıyacak? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...
Benzine indirim mi var, ne zaman yansıyacak? Benzine ne kadar indirim gelecek? sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 4 kuruş indirim bekleniyor. Peki, benzine indirim mi var, ne zaman yansıyacak? Benzine ne kadar indirim gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...
BENZİNE İNDİRİM Mİ VAR, NE ZAMAN YANSIYACAK?
Art arda motorin ve benzine gelen zamlardan sonra bu kez indirim haberi geldi. Bu gece yarısı benzinde 1 lira 04 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 29 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ
İstanbul'da benzin litre fiyatı: 21.16 TL
İstanbul'da motorin litre fiyatı: 26,89 TL
İstanbul'da LPG litre fiyatı: 11,35 TL
ANKARA'DA BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 21.28 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 27.00 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL
İZMİR'DE BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı 21.27 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 27.02 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL
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