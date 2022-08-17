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Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 17 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.08.2022
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Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 17 Ağustos benzin, motorin mazot, LPG litre fiyatı kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...

Brent petrol fiyatında yaşanan gelişmelerle akaryakıt fiyatlarında da aşağı-yukarı yönlü dalgalanma yaşanıyor. Üç günlük düşüş eğiliminin ardından Brent petrolün varil fiyatı yeni güne yüzde 0,4 artışla 92,6 dolardan başladı. Öte yandna motorin grubunda bugün yapılacağı belirtilen 79 kuruşluk zam da iptal edildi. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 17 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı kaç TL? İşte son gelişmeler...

Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları güncellendi. Motorin grubunda iki gün önce 1,26 TL yapılacağı belirtilen zam iptal edilmişti. Bugün uygulanması beklenen 79 kuruş zammın da iptal edildiği öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından gözler güncel akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Öte yandan Brent petrolün varil fiyatı yeni güne yüzde 0,4 artışla 92,6 dolardan başladı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 17 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı kaç TL? Ayrıntılar haberimizde...

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 17 Ağustos benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları:

17 Ağustos İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 21.16 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 23.23 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.01 TL

17 Ağustos Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 21.28 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 23.32 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.37 TL

17 Ağustos İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 21.27 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 23.34 TL

İzmir LPG litre fiyatı 11.04 TL

BRENT PETROL FİYATI SON DURUM

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,92 dolardan işlem görüyor.

Dün 98,03 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 95,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,24 azalarak 93,92 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,48 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Çin'de açıklanan zayıf ekonomik verilerin ardından küresel büyümeye ilişkin endişelerin artması etkili oldu. Çin'de temmuz ayı göstergeleri, ekonomik toparlanmada yavaşlamaya işaret ediyor. Küresel durgunluk endişelerinin devam etmesi de fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Öte yandan, yatırımcılar İran nükleer anlaşmasını yeniden gündeme getiren görüşmeleri takip ediyor. Uzmanlar, Avrupa Birliği'nin İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılmasına yönelik teklifinin kabul edilmesi durumunda piyasaya daha fazla petrol girebileceğini öngörüyor.

Brent petrolde teknik olarak 94,36 ile 94,48 dolar aralığının direnç, 93,24 ile 93,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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