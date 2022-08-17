Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 17 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...

Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları güncellendi. Motorin grubunda iki gün önce 1,26 TL yapılacağı belirtilen zam iptal edilmişti. Bugün uygulanması beklenen 79 kuruş zammın da iptal edildiği öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından gözler güncel akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Öte yandan Brent petrolün varil fiyatı yeni güne yüzde 0,4 artışla 92,6 dolardan başladı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 17 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı kaç TL? Ayrıntılar haberimizde...

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 17 Ağustos benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları: