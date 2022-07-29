Son dakika: Karadeniz gazı karaya çıkıyor! 40 kilometrelik kısım tamamlandı
Son dakika haberine göre Karadeniz'de bulunan doğal gazı 2023 yılında vatandaşların kullanımına sunmak ve hanelerle buluşturmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 540 milyar metreküplük doğalgaz karaya çıkıyor. Karadeniz gazını denizin altından taşıyacak 170 kilometrelik hatta, ilk boruların serim işleminde 40 kilometrelik kısım tamamlandı
540 milyar metreküplük Karadeniz gazının kara ile buluşacağı Filyos Limanı'nda karadaki boru işlemleri tamamlandı.
Denizin sığ kesimlerinde boru yerleştirme işlemini yapacak, "Castoro 10" isimli gemi çalışmalarına devam ederken, Castorone gemisi de derin denizlerdeki boruları serme işlemi için bu aybaşında göreve başlamıştı.
YIL SONU BİTECEK
Castorone'un göreve başlamasıyla birlikte sığ kısımlarda başlayan boru serim işleminden derin denizdeki boru serim işlemine geçildi. Karadan yaklaşık 170 kilometre açıkta bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne gazın uluşmasını sağlayacak boruların büyük bir kısmı Castorone isimli dev gemi tarafından deniz dibine döşenecek. 325 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde, 56 bin 529 groston ağırlığında olan Castorone isimli gemi, derin denize 23 günde 40 kilometrelik boru serdi. Yıl sonuna kadar boru serim işlemleri kara ve denizde tamamlanacak.
25 YIL YETERLİ
İlk evredeki üretim miktarı günlük 10 milyon metreküp olarak planlanırken, bu üretimin 4 yıl içerisinde günlük 40 milyon metreküpe çıkarılması öngörülüyor. 40 milyon metreküp üzerinden hesap yapıldığında, Karadeniz'deki kuyuların yaklaşık 25 yıl boyunca evlerin ihtiyaç duyacağı bütün gazı üretebilecek kapasitede olduğu hesaplanıyor. Evleri ilgilendiren bu gaz miktarı, toplam tüketimin de yüzde 30'una denk geliyor.
OSB VE ENDÜSTRİ BÖLGELERİNİN GAZ ALTYAPISI BOTAŞ'TAN
MEvcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan yerlerde kurulu bulunan organize sanayi bölgeleri (OSB) ve endüstri bölgelerine (EB) doğal gaz sağlanmasına yönelik inşa edilecek iletim boru hatları için gerekli yatırımlar, Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı kararı uyarınca yatırım yapılabilmesi için kriterleri sağlayan OSB ve EB'lerin bir yıl içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na müracaat etmesi gerekecek. Yapılması gereken yatırımlar için, yapılabilirlik etüdü hazırlanarak Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulacak. Başkanlık tarafından BOTAŞ yatırım programına alınacak. Yatırım finansmanı, ilgili yıl Orta Vadeli Programı ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında değerlendirilecek.
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