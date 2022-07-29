Son dakika: Karadeniz gazı karaya çıkıyor! 40 kilometrelik kısım tamamlandı

Cumhurbaşkanı kararı uyarınca yatırım yapılabilmesi için kriterleri sağlayan OSB ve EB'lerin bir yıl içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na müracaat etmesi gerekecek. Yapılması gereken yatırımlar için, yapılabilirlik etüdü hazırlanarak Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulacak. Başkanlık tarafından BOTAŞ yatırım programına alınacak. Yatırım finansmanı, ilgili yıl Orta Vadeli Programı ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında değerlendirilecek.

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