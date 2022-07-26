FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz FED toplantısı ne zaman, hangi gün? FED faiz kararı ne olur?

Rupkey, işten çıkarmalar ve konut satışları gibi erken uyarı niteliğindeki bazı ekonomik göstergelerden ekonominin yavaşladığına dair belirsiz işaretler olduğunu dile getirerek, bu nedenle Fed'in enflasyon mücadelesinde yılın başında olduğundan daha az geride kaldığını kaydetti.

Parasal sıkılaşmada daha ölçülü bir yaklaşıma geçme zamanının geldiğini belirten Rupkey, bu durumda eylülde 50 baz puan, kasımda 25 baz puan ve aralıkta 25 baz puan anlamına gelecek olan, yılsonuna kadar faiz oranlarını yüzde 3,5'e çekme yönündeki tahminin korunabileceğini ifade etti.