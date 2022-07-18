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Sabiha Gökçen Havalimanı 17 Temmuz'da 2022 yılı yolcu rekorunu kırdı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.07.2022
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Sabiha Gökçen Havalimanı 17 Temmuz’da 2022 yılı yolcu rekorunu kırdı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 582 sefer ve 100 bini aşan yolcu sayısıyla 17 Temmuz'da 2022 yılının en yoğun gününü yaşadı. İSG Üst Yöneticisi Berk Albayrak, "İSG, pandemi sırasında gösterdiği hızlı toparlanma performansı bakımından Avrupa'nın en hızlı toparlanan ikinci havalimanı seçildi" dedi.

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