İklim değişikliğine Türkiye rol model oldu

TAHIL KORİDORUNDA TÜRKİYE ETKİSİ

İklim değişikliğinin sonucu kuraklık tehlikesinin giderek yükseldiği, buna bağlı olarak genel olarak tahıl sıkıntısının yaşanacağı tahmin ediliyor. BM Gıda ve Tarım Örgütü, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan küresel gıda krizinin çok büyük sıkıntılara neden olacağını belirtirken, küresel gıda, yakıt ve finansal krizlerin, milyonlarca kişiyi gıda güvensizliği ve fakirliğe itme riskinin olduğuna dikkat çekiyor.

Bu noktada Rusya-Ukrayna savaşı kıskacındaki tahıl koridorunun açılmasının pek çok ülkeyi rahatlatacağı, bu yönde Türkiye'nin gösterdiği çabaların ve diplomasi trafiğinin dünyanın yüz yüze geldiği gıda krizine fren etkisi yapacağı her fırsatta dile getiriliyor.