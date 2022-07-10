Antalya Havalimanı bayramın ilk günü 1034 uçak trafiğiyle rekor tazeledi

Elde edilen rekorların kapasite artırımının doğru bir karar olduğunu gösterdiğini bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti,

"Turizm merkezine ilk adım atılan yerlerin başında gelen Antalya Havalimanı'nda daha iyi hizmet verebilmek ve olumlu bir ilk izlenim oluşturmak çok önemli. Ayrıca, bu ihale ekonomiye olan güveni de gösterdi. Proje, iç hatlar ve 2. dış hatlar terminallerinin büyütülmesi, 3. dış hatlar terminali ve genel havacılık terminali, VIP terminali ve Devlet Konukevi yapımı, apron kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırımlar, yeni teknik blok, kule ve verici istasyonu yapımı, akaryakıt depolama ve dağıtım tesisi yapımı gibi yatırımları içeriyor. Tesislerin yapım süresi 36 ay, işletme süresi de 25 yıl olacak."