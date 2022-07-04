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Memur ve emeklinin zam oranı belli oluyor! Yeni maaşlar ne kadar olacak?

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
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Memur ve emeklinin zam oranı belli oluyor! Yeni maaşlar ne kadar olacak?

Son dakika haberine göre Milyonların gözü bugün açıklanacak rakamda. Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri de bugün açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı.

Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri de bugün açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı.

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: Yılın ikinci yarısı için memur, emeklinin alacağı zam da netleşecek. Hükümet, sosyal sosyal refah düzenlemeleri üzerinde çalışırken enflasyon farkıyla birlikte 2.5-3 puanlık artış gündemde. Yüzde 4.44 olarak tahmin edilen enflasyon beklentisine göre en düşük memur maaşı ek zamla 9 bin 268 lira, en düşük memur emekli aylığı da ek zamla 6 bin 183 liraya çıkacak.

TAHMİNLER YÜZDE 43

Milyonlarca emekli, memur alım gücünü artıracak Temmuz zammı için geri sayıma geçti. Bugün saat 10:00'da Haziran ayı enflasyon oranının duyurulmasının ardından yeni emekli aylığı, memur maaşları belli olacak. Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira olarak hesaplara yatacak.

Haziran enflasyon beklentisi yüzde 4.44 olarak sonuçlanırken, Merkez Bankası'nın anketine göre ise bu rakam yüzde 3.77 oldu. Yeni açıklanan enflasyon beklentilerine göre sosyal güvenlik hayatında birçok maaşla birlikte ek zamlı yeni emekli ve memur maaşları netleşecek.

Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketine göre, 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 40.75, memur ve memur emeklisi zammı 40.25, yüzde 3'lük ek zamla bu oran yüzde 43.25'e çıkacak. Memurlar, haziran ayı TÜFE oranı kapsamında enflasyon farkı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.



9 BİN LİRAYI GEÇECEK
Yüzde 4.44 olarak tahmin edilen enflasyon beklentisine göre, en düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.075 liraya (Ek zamlı 9.268 lira), en düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.054 liraya (Ek zamlı 6.183 lira) çıkacak. Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.176 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.663 liraya yükselecek.

Bu hesaba göre; Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık 2.343 liradan 3.319 liraya, 2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2.041 liradan 2.891 liraya çıkacaktı. Ancak alınan kararla en düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira olarak belirlendi. Bağ-Kur tarım emeklileri ve en düşük SSK'lı maaşı bu aydan itibaren 3 bin 500 lira olarak hesaplara geçecek.

BAYRAM İKRAMİYELERİ HESAPTA

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri de 2 Temmuz itibariyle yatmaya başladı. İkramiye ödemeleri 7 Temmuz'a kadar sürecek. SSK emeklileri 5-6 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecek.

İkramiyeler, SSK kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz, 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz'da yatırılacak. Bağ-Kur kapsamında gelir-aylık alanlara 7 Temmuz, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlardan 1 Temmuz olanlara 2 Temmuz, 2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz'da ödenecek.

% 4.44'LÜK ENFLASYONA GÖRE YENİ MAAŞLAR


En düşük memur 6.429 9.075
En düşük memur emeklisi 4.289 6.054
En düşük esnaf emeklisi 2.948 4.176
2000'den önce SSK emeklisi 3.292 4.663
En düşük Bağ-Kur tarım emeklisi 2.343 3.319

KALEM KALEM MEMUR AYLIKLARI

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

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