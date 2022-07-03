Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? 2022 Temmuz zammı ile asgari ücret net-brüt ne kadar, kaç TL oldu?
Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? 2022 Temmuz ayı itibariyle asgari ücrette iyileştirme yapıldı. 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkileyen asgari ücretin ne zaman geçerli olacağı merak ediliyor. Asgari ücrete yapılan ara zam sonrası devlet, bu yıl 90,6 milyar liralık vergiden feragat etti. Peki, yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? 2022 Temmuz zammı ile asgari ücret net-brüt ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...
Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret, yüzde 30 ara zamla net 5 bin 500 liraya yükseldi. Bu yıl içerisinde net asgari ücret oranındaki kümülatif artış oranı ise yüzde 94,60 oldu. Yeni asgari ücretin ne zaman yatacağını merak eden çalışanlar, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? 2022 Temmuz zammı ile asgari ücret net-brüt ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...
YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Temmuz ara zammı ile asgari ücret 2022'nin ikinci 6 ayında brüt 6.471 lira, net 5.500 lira olarak belirlendi. Yeni asgari ücret tutarı, Ağustos ayında ödenecek.
YENİ ASGARİ ÜCRET BİRÇOK KALEMİ ETKİLEDİ
Yeni asgari ücret yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da her vatandaşı yakından ilgilendiriyor.
Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde değişiklik yaşandı.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ARTTI
Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.
İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 2 bin 588 lira, en yükseği ise 5 bin 176 lira şeklinde uygulanacak. Bu rakamlardan yüzde 0,00759 oranında damga vergisi kesintisi yapılacak.
GSS İÇİN 194 LİRA ÖDENECEK
Yeni asgari ücret artışı GSS primlerini de etkiledi. Hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak için brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen 194 lira 13 kuruşun ödenmesi gerekecek.
Bu rakamın ödenmesiyle kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetinden yararlanacak. Gelir testine gidilip hanedekilerin kişi başı gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinden yani 2 bin 157 liradan az hesaplanması durumunda ise GSS primleri devlet tarafından karşılanacak.
STAJ ÜCRETLERİ DE ARTTI
İşletmelere staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücretle yükselecek. Bu rakam 20'den az çalışanı olan iş yerlerinde 825 lira, 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde 1650 lira olarak uygulanacak.
Bunların dışında, yeni asgari ücret rakamıyla askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemin rakamları da değişti.
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