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Dapprex Türkiye'de 40 milyon dolarlık yatırım hedefliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.06.2022
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Dapprex Türkiye’de 40 milyon dolarlık yatırım hedefliyor

ABD’de teknoloji alanında faaliyet gösteren Dapprex, yatırımlarını Türkiye’ye taşıma kararı aldı. Gençlerin blockchain ve web 3.0 konusunda kendisini geliştirmesi için çalışmalar yapacak firma yaklaşık 2 yıl içinde 40 milyon dolarlık bir yatırım hedefliyor.

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