Ekmek fiyatına zam geldi mi? 2022 İstanbul'da ekmek fiyatı ne kadar, kaç TL? Ekmek fiyatı 5 TL mi oldu?
Ekmek fiyatına zam geldi mi? Geçtiğimiz haftalarda 3 liradan 4 liraya çıkarılan ekmek fiyatına zam geldiği iddia edildi. Sosyal medyada dolaşan bu iddiaların ardından "Ekmek fiyatı 5 TL mi oldu?" gibi sorular araştırılmaya başlandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, ekmek fiyatına zam geldi mi? 2022 İstanbul'da ekmek fiyatı ne kadar, kaç TL? Ekmek fiyatı 5 TL mi oldu? İşte haberin detayları...
Ekmek fiyatı 5 TL mi oldu? Koronavirüs salgını sonrası dünya genelinde fiyatlarda artışlar yaşandı. Geçtiğimiz yıl 1.75 TL'den 2,5 TL'ye çıkan ekmek fiyatı, bu yıl 4 liraya kadar yükseldi. Bazı bölgelerde 4 - 4,5 TL arasında satılan ekmek fiyatında yeni bir zam daha yapıldğı iddia edildi. Peki, ekmek fiyatına zam geldi mi? 2022 İstanbul'da ekmek fiyatı ne kadar, kaç TL? Ekmek fiyatı 5 TL mi oldu? İşte son gelişmeler...
EKMEK FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmeğin 5 liradan satılacağı konuşuldu. Ancak ekmek fiyatına zam ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
Fırıncılar ise bu zamları 14 bin TL'lik cezai yaptırımı göze alarak yaptığını söylüyor. Şu anki resmi tarifeye göre ekmeğin kilosu 14,3 TL iken, yarın yapılması planlanan gayriresmi zamla birlikte ekmeğin kilogramı 20 lirayı aşacak ve ekmeğe son bir yılda yüzde 150 zam gelmiş olacak."
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