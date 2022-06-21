Ekmek fiyatı 5 TL mi oldu? Koronavirüs salgını sonrası dünya genelinde fiyatlarda artışlar yaşandı. Geçtiğimiz yıl 1.75 TL'den 2,5 TL'ye çıkan ekmek fiyatı, bu yıl 4 liraya kadar yükseldi. Bazı bölgelerde 4 - 4,5 TL arasında satılan ekmek fiyatında yeni bir zam daha yapıldğı iddia edildi. Peki, ekmek fiyatına zam geldi mi? 2022 İstanbul'da ekmek fiyatı ne kadar, kaç TL? Ekmek fiyatı 5 TL mi oldu? İşte son gelişmeler...

EKMEK FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmeğin 5 liradan satılacağı konuşuldu. Ancak ekmek fiyatına zam ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.