Kurban Bayramı ikramiyesi netleşti! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekli bayram ikramiyesi için miktar merak ediliyor. Temmuz ayının gelmesinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklisi zamlı maaşlarına kavuşacak. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz bayramda 1.100 TL ikramiye alan emekliler Kurban Bayramı'nda miktarın artıp artmayacağını merak ediyor. Kurban Bayramı'na kısa süre kala ikramiye hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Bu yılın ilk bayram ikramiyesini Nisan ayının sonunda alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.
İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.
2022 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şunlardır:
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
Henüz ikramiyelerin yatacağı tarih net olarak belli değil.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
Şehit yakınları ve gaziler
Ölüm aylığı alanlar
Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
Geçici köy korucuları
Şeref aylığı alanlar
Şampiyon sporcular,
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.
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- Kurban Bayramı ikramiyesi netleşti! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?
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