Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan çiftçilere müjde! Sulama sistemi projelerine 300 milyon TL’lik hibe verdi
Son dakika haberleri...Tarım ve Orman Bakanlığı, Bireysel Modern Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi çerçevesinde 300 milyon TL’lik hibe desteğini çiftçilere tahsis etti. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bakanlığımızca yürütülmekte olan 'Kırsal Kalkınma Destekleri' kapsamında, 'Modern Basınçlı Sulama Sistemi Projelerine' 300 milyon TL hibe, çiftçilerimize hayırlı olsun.” denildi.
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde atılan adımlara dair paylaşımda bulunuldu.
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
Bakanlıkça yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, Bireysel Modern Basınçlı Sulama Sistemi projelerine yüzde 50 hibe desteği sağlandığı belirtilen paylaşımda, çiftçilerin, tarla içi damla sulama sistemi, tarla içi yağmurlama sulama sistemi, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi, lineer veya center pivot sulama sistemi, tamburlu sulama sistemi, güneş enerjili sulama sistemi ,tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri, akıllı sulama sistemlerini, içeren projeleri için hibe desteğinden yararlanabildiği anımsatıldı.
"300 MİLYON TL HİBE DESTEĞİ ÇİFTÇİLERİMİZE TAHSİS EDİLMİŞTİR"
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"2007 yılından itibaren uygulanan Bireysel Modern Basınçlı Sulama Sistemi projeleri kapsamında, 2017-2021 yılları arasında 3,95 milyon dekar alanı kapsayan, 42 bin 531 projeye toplam 901,16 milyon lira hibe desteği sağlanmıştır. Çiftçilerimizin bireysel tarla içi modern sulama sistemlerine geçişi, hem su tasarrufu hem de birim alanda verim artışı sağlamaktadır. 2022 yılı için Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi kapsamında 300 milyon TL hibe desteği çiftçilerimize tahsis edilmiştir."
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