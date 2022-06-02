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Asgari ücret için ardı ardına açıklamalar! Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete ara zam olacak mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2022
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Asgari ücret için ardı ardına açıklamalar! Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete ara zam olacak mı?

Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 yılı Ocak ayında asgari ücrete yapılan rekor zam sonrasında gözler Temmuz ayına çevrildi. Şu anda brüt 5.0004, net 4.253 lira olarak belirlenen asgari ücrete temmuz zammı için açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete ara zam olacak mı?

Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete ara zam olacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret zammı için açıklamalar gelmeye devam ediyor. Haziran ayına gelmemizle birlikte zam hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete ara zam olacak mı?

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücret zammı ile ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli bir açıklama geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan da destekleyici açıklamalar gelirken asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK devam ederken gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik şunları söyledi:

"Asgari ücret ve dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir."

Ömer Çelik; "AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz, genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı açısından nasıl içeriklendirecekler, onlar için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız. Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan, "İstihdamı destekleyerek, sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek, çalışan ve üreten herkesin yanında yer alarak enflasyondan kaynaklanan refah kaybını adım adım telafi edecek tedbirleri hayata geçireceğiz. İşçisiyle, işvereniyle, esnafıyla, çiftçisiyle, memuruyla, emeklisiyle her kesimin sıkıntılarına çare olacak paketler hazırlıyor, uygulamaya koyuyoruz. Gerek gençlerimize, gerek kadınlarımıza, esnafımıza başta devlet bankaları olmak üzere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki haftalarda ve aylarda bu çerçevede yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız" ifadelerini kullandı.

NASIL ARTIŞ OLUR?

Asgari ücretin Temmuz'da yeniden belirlenmesi için yasal bir değişiklik yapılması gerekiyor. Buna göre yılda bir kez toplanan komisyonun ikinci kez toplanması sağlanacak. Ardından Temmuz ayında emeklilere ve memurlara yapılacak ikinci artış asgari ücretliler için de uygulanabilir.

Bilindiği gibi memur ve emekliler 6 aylık enflasyona göre zam alıyor. Bu enflasyon oranının asgari ücrete uygulanması gerçekleşebilir.

BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihlerinde geçerli, günlük asgari ücret 166 lira 80 kuruş olarak belirlendi. İşte yeni rakamlar:

Asgari Ücret 2022 Brüt: 5.004,00 TL

Asgari Ücret 2022 Net: 4.253,40 TL

Artış oranı: Yüzde 50,5

Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret (Günlük): 166,80 TL

ASGARİ ÜCRETİN İŞÇİ İÇİN HESABI

Brüt Asgari Ücret: 5.004,00 TL

Sigorta Primi İşçi Payı (%14): 700,56 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1): 50,04TL

Gelir Vergisi: YOK

Damga Vergisi: YOK

AGİ: YOK

Kesintiler Toplamı: 750,60 TL

NET ÜCRET: 4.253,40 TL

AGİ DAHİL DESTEK: 755,13 TL

AGİ HARİÇ DESTEK: 380,13 TL

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Brüt Asgari Ücret: 5004,00 TL

SGK Primi (İşveren Payı %15,5): 775,62 TL

İşveren İşsizlik Sigorta Fonu (%2): 100,08 TL

İşverene Toplam Maliyeti: 5.879,70 TL

İŞVERENE DESTEK: 446,65 TL

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