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16 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2022
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16 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleri başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verlen evde bakım yardımı ödemeleri hakkında Bakan Yanık'tan açıklama geldi. Bu ay için toplam 1 milyar 278 milyon TL evde bakım yardımı ödeneceğini duyuran Bakan Yanık, ödemelerin tamamlanacağı tarihi açıkladı. Peki, 16 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 2022 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç engelli vatandaşların ailelerinin yanında desteklenmeleri için ödenen evde bakım yardımı için araştırmalar sürüyor. Söz konusu yardım ödemesinin bu ayki ödeme takvimi açıklandı. 16 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

MAYIS AYI EVDE BAKIM YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

15 Mayıs'ta başlayan evde bakım yardımı ödemeleri 20 Mayıs'ta tamamlanacak.

İşte 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi:

Balıkesir, Osmaniye, Çanakkale, Ordu, Tokat, Bolu, İzmir, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Manisa, Bursa, Diyarbakır, Konya, Ankara, Adana, Bilecik, Karabük, Samsun, Aksaray, Kayseri, Antalya, Batman, Sakarya, Kırıkkale,Şanlıurfa,Afyonkarahisar, Uşak,Gaziantep,Kars,Erzurum, Niğde, Kırşehir, Mersin.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2 bin 354 TL ödeme yapılıyor. Ödemeler ilk altı aylık enflasyon oranına göre temmuz ayında artacak.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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