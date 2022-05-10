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Kıdem tazminatı için emeklilik beklemeye gerek yok! İşte aranan şartlar

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 10.05.2022
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Kıdem tazminatı için emeklilik beklemeye gerek yok! İşte aranan şartlar

Kıdem tazminatı hak kazanma şartları | 1 Mayıs 2008 ve sonrası sigortalı olanlar kademeli olarak 4600 gün ile 5400 prim günü koşullarını sağlayarak kıdem tazminatı alabiliyor.

İşyerinde en az 1 yıl çalışarak hak kazanılan kıdem tazminatı, normal koşullarda emeklilik, vefat, işten çıkartılma, haklı nedenle istifa, askerlik, evlilik nedeniyle iş bırakma durumunda alınabiliyor.

İlk işe girişi Eylül 1999'dan önce olanlara 15 yıl, 3600 gün koşuluyla kıdem tazminatı verilirken; işten çıkarılmayı beklemeden tazminat alma hakkının kapsamı genişledi.

1 Mayıs 2008 ve sonrası sigortalı olanlar kademeli olarak 4600 gün ile 5400 prim günü koşullarını sağlayarak kıdem tazminatına hak kazanabiliyor.

YAZIYA DİKKAT!
Sosyal Güvenlik Kurumu, 2008 sonrası sigortalı olanlara yönelik de emeklilik için yaş hariç prim günü şartlarını sağlaması halinde 'kıdem tazminatına esas yazı' düzenlenebileceği konusunda il müdürlükleri ve merkezlerini bilgilendirdi.Bu kapsamda olanların tazminat almak için SGK'ya başvurarak aldığı yazıyı işverene vermesi gerekiyor.

Memurluktan istifa ederek özel sektörde SSK'lı olarak çalışanlar için sürenin dolup dolmadığı konusunda çalışma süresinin tamamına bakılıyor. Çalışılan işyerindeki sürenin kıdemi alınıyor.

KIDEME HAK KAZANMA TAKVİMİ

Başlangıcı Eylül 1999 öncesi olanlar: 15 yıl, 3600 prim günü

Başlangıcı Eylül 1999-Mayıs 2008 arası olanlar: 25 yıl ve 4500 prim günü

Başlangıcı Mayıs 2008-31 Aralık 2008 arası olanlar: 4600 prim günü

Başlangıcı 2009 olanlar: 4700 prim günü

Başlangıcı 2010 olanlar: 4800 prim günü

Başlangıcı 2011 olanlar: 4900 prim günü

Başlangıcı 2012 olanlar: 5000 prim günü

Başlangıcı 2013 olanlar: 5100 prim günü

Başlangıcı 2014 olanlar: 5200 prim günü

Başlangıcı 2015 olanlar: 5300 prim günü

Başlangıcı 2016 olanlar: 5400 prim günü

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