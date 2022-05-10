Kıdem tazminatı için emeklilik beklemeye gerek yok! İşte aranan şartlar
Kıdem tazminatı hak kazanma şartları | 1 Mayıs 2008 ve sonrası sigortalı olanlar kademeli olarak 4600 gün ile 5400 prim günü koşullarını sağlayarak kıdem tazminatı alabiliyor.
İşyerinde en az 1 yıl çalışarak hak kazanılan kıdem tazminatı, normal koşullarda emeklilik, vefat, işten çıkartılma, haklı nedenle istifa, askerlik, evlilik nedeniyle iş bırakma durumunda alınabiliyor.
İlk işe girişi Eylül 1999'dan önce olanlara 15 yıl, 3600 gün koşuluyla kıdem tazminatı verilirken; işten çıkarılmayı beklemeden tazminat alma hakkının kapsamı genişledi.
1 Mayıs 2008 ve sonrası sigortalı olanlar kademeli olarak 4600 gün ile 5400 prim günü koşullarını sağlayarak kıdem tazminatına hak kazanabiliyor.
YAZIYA DİKKAT!
Sosyal Güvenlik Kurumu, 2008 sonrası sigortalı olanlara yönelik de emeklilik için yaş hariç prim günü şartlarını sağlaması halinde 'kıdem tazminatına esas yazı' düzenlenebileceği konusunda il müdürlükleri ve merkezlerini bilgilendirdi.Bu kapsamda olanların tazminat almak için SGK'ya başvurarak aldığı yazıyı işverene vermesi gerekiyor.
Memurluktan istifa ederek özel sektörde SSK'lı olarak çalışanlar için sürenin dolup dolmadığı konusunda çalışma süresinin tamamına bakılıyor. Çalışılan işyerindeki sürenin kıdemi alınıyor.
KIDEME HAK KAZANMA TAKVİMİ
Başlangıcı Eylül 1999 öncesi olanlar: 15 yıl, 3600 prim günü
Başlangıcı Eylül 1999-Mayıs 2008 arası olanlar: 25 yıl ve 4500 prim günü
Başlangıcı Mayıs 2008-31 Aralık 2008 arası olanlar: 4600 prim günü
Başlangıcı 2009 olanlar: 4700 prim günü
Başlangıcı 2010 olanlar: 4800 prim günü
Başlangıcı 2011 olanlar: 4900 prim günü
Başlangıcı 2012 olanlar: 5000 prim günü
Başlangıcı 2013 olanlar: 5100 prim günü
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