Kıdem tazminatı için emeklilik beklemeye gerek yok! İşte aranan şartlar

YAZIYA DİKKAT!

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2008 sonrası sigortalı olanlara yönelik de emeklilik için yaş hariç prim günü şartlarını sağlaması halinde 'kıdem tazminatına esas yazı' düzenlenebileceği konusunda il müdürlükleri ve merkezlerini bilgilendirdi.Bu kapsamda olanların tazminat almak için SGK'ya başvurarak aldığı yazıyı işverene vermesi gerekiyor.