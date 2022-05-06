Tarlada kaçak var! Sahte ürünler zehir saçıyor

Açıklamalarda bulunan uzmanlar, "İlaçlar başta Çin olmak üzere farklı ülkelerden geliyor. Bu ürünleri internet üzerinden normalin yarı fiyatına hatta daha ucuza almak mümkün. İçinde ne var ne yok belli değil! Hatta kullanıldığı yerdeki tüm organizmaları öldürenler bile var. Bu çok büyük bir tehlike yaratıyor" dedi.