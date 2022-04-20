Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’den ABD’li şirketlerin temsilcileriyle önemli görüşme

Bakan Nebati, göç ve zorla yerinden edilme konusunda ise sistematik bir bakış açısının getirilebilmesi maksadıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulması önerisini yinelediklerini kaydetti.

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