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Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu: Ramazan Bayramı'nda YHT hatlarına ek sefer! Biletler yarından itibaren satışa çıkarılacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.04.2022 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
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Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu: Ramazan Bayramı’nda YHT hatlarına ek sefer! Biletler yarından itibaren satışa çıkarılacak

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda Yüksek Hızlı Tren hatlarına ek sefer konacağını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında biletlerin yarından itibaren satışa çıkacağı bildirildi.

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