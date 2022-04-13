Emekli bayram ikramiyesi 1.500 TL mi olacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar? Tarih açıklamaları...

FORMÜL 4: Bir diğer formül ise 2 bayramda asgari ücret tutarında ödeme yapılması...

Bu formüle göre; emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda toplam 4 bin 253 lira 40 kuruş ikramiye ödenecek. Emeklilerin ikramiyesinde yıllık 2 bin 53 lira artış yaşanmış olacak.

Bayram başına ikramiye 2 bin 126 lira 70 kuruşa çıkacak.

Bankaların verdiği promosyon ise emekli maaşına göre belirleniyor. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara ise hisseleri oranında ödeniyor.