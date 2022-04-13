Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdesini vermişti! Binlerce gence iş kapısı açılıyor
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve 75 bin gence iş fırsatı sunan KOSGEB’in hızlı destek programına 56 bin işletme, 116 bin personel için başvurdu. Destekten yararlanan 21 bin işletme, 36 bin personel istihdam etti.
Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: İşletmeler ilave istihdam edeceği her bir personel için 100 bin lira faizsiz ve teminatsız geri ödemeli destek alıyor. İşletme sahibinin ya da işe alınan kişinin kadın olması durumunda ise destek 110 bin liraya çıkıyor.
KOSGEB'e 56 bin işletmeden yaklaşık 12 binin sahibi ya da çalışanların çoğunluğunun kadın olması dikkat çekti. Başvuruların yüzde 86'sını mikro, yüzde 14'ünü küçük ölçekli işletmeler oluşturdu.
25 MAYIS'TA SONA ERİYOR
Programda mayıs ayından itibaren 24 ay geri ödemesiz dönem başlayacak. Mayıs 2024'ten itibaren 4'er aylık 6 taksitte KOSGEB'e ödeme yapılacak. Programdan daha önce destek alan firmalar da yararlanabiliyor. İstihdam edilen personelin şehir değiştirme, başka işe girmesi durumunda şartları taşıyan başka personel alındığında da destek sürecek. Yenilikçi genç işletmelerde ciro şartı aranmayacak.
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