Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdesini vermişti! Binlerce gence iş kapısı açılıyor









Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: İşletmeler ilave istihdam edeceği her bir personel için 100 bin lira faizsiz ve teminatsız geri ödemeli destek alıyor. İşletme sahibinin ya da işe alınan kişinin kadın olması durumunda ise destek 110 bin liraya çıkıyor.