Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 asgari ücret yükselecek mi, artacak mı?

"YAPMAYACAĞIMIZ, YAPAMAYACAĞIMIZ BİR SÖYLEMDE BULUNMAYIZ"

Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti Aralık'tır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu.