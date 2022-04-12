Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 asgari ücret yükselecek mi, artacak mı?
Asgari ücrete zam gelecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Enflasyonla mücadele kapsamında asgari ücret zam konusu ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. 2022 Temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret zammında bu sene ek zam gelip gelmeyeceği gündeme geliyor. Asgari ücret de kastedilerek Temmuz ayında ücretlerde, maaşlarda bir artış yapılacağı konuşuluyor. İşte, asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 asgari ücret yükselecek mi, artacak mı?
Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 asgari ücret yükselecek mi, artacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren, dolaylı olarak ise tüm çalışanların maaşlarına etki eden 2022 asgari ücret rakamı, asgari geçim indirimi (AGİ) - işsizlik maaşı gibi birçok kaleme de etki ediyor. Buna göre yılda bir kez toplanan komisyonun ikinci kez toplanması sağlanacak. İşte, asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 asgari ücret yükselecek mi, artacak mı?
ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?
Asgari ücret ara zammı hakkında görüşmeler yapılmaya başlandı. Çeşitli politikacılar tarafından yüksek ihtimaller değerlendirilirken bazı görüşler rekor zammın henüz başında olunduğu yönünde.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2022 NET VE BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan ziyareti sonrası gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide "Temmuz'da asgari ücrete ek zam olacak mı' sorusunu yanıtladı. Başkan Erdoğan, dikkat çeken açıklamalar yaparken, "Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız" vurgusunu kullandı.
SORU: Vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği vurgusunu sık sık yapıyorsunuz. Asgari ücret de kastedilerek Temmuz ayında ücretlerde, maaşlarda bir artış yapılacağı konuşuluyor. Temmuz'da asgari ücrete ikinci bir zam gündemde mi? Bir yandan da emekliler bayram ikramiyesini merak ediyorlar. Bir bayram müjdeniz olacak mı?
"YAPMAYACAĞIMIZ, YAPAMAYACAĞIMIZ BİR SÖYLEMDE BULUNMAYIZ"
Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti Aralık'tır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu.
"ASGARİ ÜCRET VATANDAŞIMI ENFLASYONA EZDİRİYORSA GEREKLİ ADIMI ATARIZ"
Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz.
"ASGARİ ÜCRET İÇİN 2022'DE GÖRÜLMEMİŞ BİR ZAM YAPTIK"
Başta bakanım olmak üzere sendikacılarla zaten sürekli irtibat halindeler, görüşüyorlar. Böyle bir şey var mı yok mu onu biz de görüyoruz zaten. Biliyorsunuz daha yeni asgari ücrette görülmemiş bir zam yapmak suretiyle asgari ücreti farklı bir noktaya çektik.
"VATANDAŞLARIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Bir diğer adımda da yine emeklilerle ilgili artışları yaptık. Bundan sonra da vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
ASGARİ ÜCRETTE NASIL ARTIŞ OLUR?
Asgari ücretin Temmuz'da yeniden belirlenmesi için yasal bir değişiklik yapılması gerekiyor. Buna göre yılda bir kez toplanan komisyonun ikinci kez toplanması sağlanacak. Peki artış ile ilgili hangi senaryolar konuşuluyor? Temmuz ayında emeklilere ve memurlara yapılacak ikinci artış asgari ücretliler için de uygulanabilir. Ancak başka formüller de uygulanabilir.
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