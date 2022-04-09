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Aksaray'da hainliğin bu kadarına da pes dedirten görüntü! Tonlarca kuru soğan boş araziye döküldü: Valilik harekete geçti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.04.2022 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
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Aksaray’da hainliğin bu kadarına da pes dedirten görüntü! Tonlarca kuru soğan boş araziye döküldü: Valilik harekete geçti

Aksaray’da bir araziye dökülen 40 ton kuru soğan belediye ekipleri tarafından imha edildi. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde ilgili firma ve depo sahibi belirlenip, cezai işlem yapıldı. Valilik, sorumlular ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

Organize Sanayii Bölgesi Kırımlı mevkiinde kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslara pek çok noktaya soğan döküldüğü ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

40 TON SOĞANI ÇÜRÜTMÜŞLER!

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde dökülen 40 ton soğanın çürümüş olduğu ve gıda olarak kullanıma uygun olmadığına tespit edildi.

Soğanlar belediye çöplüğünde imha edildi.

FİRMA TESPİT EDİLDİ

İncelemelerini sürdüren ekipler 'Bozkurt Komisyon' isimli firmaya ait olduğu bahse konu soğanların Şaban İnce hafriyata ait Mahmut Tezcan (48) yönetimindeki ve Derviş Tezcan (49) yönetimindeki araçlar ile döküldüğü belirlendi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Firma ve depo sahibi hakkında cezai işlem uygulandı.

Valilik tarafından sorumlular hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

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