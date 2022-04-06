Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör yazdı: Domates paramız yata gidiyor!



Sonra ne mi yapıyorlar?

Vallahi son günlerde bana mı denk geliyor anlamadım.

Nerede bir ihracatçı görsem, yat bakıyor.

Yanlış duymadınız…

Hububatçısından gıdacısına, kimyacısından çelikçisine kadar hepsi…

Aralarındaki muhabbet de aynen şöyle…

'Benim yat 35 metre', 'O da bir şey mi? Ben 45 metrelik bakıyorum', 'Ben 55 metrelik bir tane sipariş verdim'…

Anlayacağınız, bizim domates paralarını yaz aylarında Marmaris'te, Bodrum'da, Göcek'te yüzerken görebilirsiniz!