Muhtar maaşları yükseldi mi, ne kadar oldu? Muhtar maaşları zamlı kaç TL oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Muhtarların yeni maaşını Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamıştı. Açıklamalar sonrasında muhtarların yeni maaşları merak ediliyor. İşte, Muhtar maaşları yükseldi mi, ne kadar oldu? Muhtar maaşları zamlı kaç TL oldu mu? Muhtar zammı 2022...