Muhtar maaşları yükseldi mi, ne kadar oldu? Muhtar maaşları zamlı kaç TL oldu mu? Muhtar zammı 2022..
Muhtar maaşları yükseldi mi, ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş "Muhtar maaşlarını Asgari Ücret seviyesine Çeken, Vergi Usul Kanunuyla kaçakçılık suçunun zincirleme suç kapsamına alınmasını da içeren evim şirketleri mağdurlarını koruyacak düzenlemeleri de içeren torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na bugün sunuyoruz." denildi. Muhtar maaşları bu süreçte merak ediliyor. İşte, Muhtar maaşları yükseldi mi, ne kadar oldu? Muhtar maaşları zamlı kaç TL oldu mu? Muhtar zammı 2022..
Muhtar maaşları yükseldi mi, ne kadar oldu? Muhtar maaşları zamlı kaç TL oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Muhtarların yeni maaşını Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamıştı. Açıklamalar sonrasında muhtarların yeni maaşları merak ediliyor. İşte, Muhtar maaşları yükseldi mi, ne kadar oldu? Muhtar maaşları zamlı kaç TL oldu mu? Muhtar zammı 2022...
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Muhtar maaşlarını Asgari Ücret seviyesine Çeken, Vergi Usul Kanunuyla kaçakçılık suçunun zincirleme suç kapsamına alınmasını da içeren evim şirketleri mağdurlarını koruyacak düzenlemeleri de içeren torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na bugün sunuyoruz. "
TEKLİFİN DETAYLARI
TBMM Başkanlığı'na sunulan 39 maddelik teklif, 'Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar'da değişiklik öngörüyor. Teklifle; hakkında, reklam yasağı bulunanlara verilen reklamlar için yapılan harcamaların gider olarak kabul edilmemesi öngörülüyor. Özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten hekimlerin kazançlarının serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi sağlanıyor. Vergi dairesince yapılan işlemlerde elektronik imza, mühür veya onay kullanılmasına ilişkin yetki getiriliyor.
KAÇAKÇILIK SUÇLARINDA KOVUŞTURMA ETKİNLEŞTİRİLİYOR
Vergi Usul Kanunu'nda yapılacak değişiklik ile kaçakçılık suçları, zincirleme suç kapsamına alınırken, vergi kaçakçılığı suçlarında etkin pişmanlık uygulaması öngörülüyor. Kaçakçılık suçlarına ilişkin kovuşturma sürecinin etkinleştirilmesi de amaçlanıyor. Vergi kaçakçılığı suçlarında geçiş aşamasına ilişkin düzenlemeler getiriliyor. Seyahat acentalarının birliğe ödeyecekleri yıllık aidatın belirlenmesinde Cumhurbaşkanına yetki verilmesi öngörülüyor.
MUHTARLARA MAAŞ DÜZENLEMESİ
Ayrıca, muhtarların maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılıyor. Üniversite kadrolarının kanunla cetvele eklenmesi öngörülüyor. Yabancılara istisna kapsamında teslim edilen konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde istisnadan faydalanılamayacağına ilişkin düzenlemede değişiklik yapılarak elde tutma süresi 3 yıla çıkarılıyor. İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilmesine imkan veren düzenleme, istisna uygulamasına çevriliyor ve süresi 31 Aralık 2025 tarihine uzatılıyor. Türkiye'de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri kapsamında üretilen elektrik motorlu taşıt araçlarının geliştirilmesi için alınan mühendislik hizmetlerine geçici süreli istisna tanınıyor. Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların üzerinde bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin başvuru süresinin uzatılması ve peşin ödemelerde indirim yapılması öngörülüyor.
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