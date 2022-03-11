3600 ek gösterge kimlere verilecek, ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne, kimleri kapsayacak?
3600 ek gösterge kimlere verilecek, ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ek gösterge ile ilgili en kritik görüşmelerden biri bu hafta yapılacak. Bakanlık ve sendika bir araya gelerek 3600 ek gösterge şartları ve kapsamı ile ilgili genel bir alan belirleyecek. İşte, 3600 ek gösterge kimlere verilecek, ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne, kimleri kapsayacak?
3600 ek gösterge kimlere verilecek, ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne, kimleri kapsayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu hafta 3600 ek gösterge gündemiyle Memur-Sen'le görüşme gerçekleştirecek. Maaşlardaki artış, kapsam ve diğer tüm detaylar bu görüşmede masaya sunulacak. İşte, 3600 ek gösterge kimlere verilecek, ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne, kimleri kapsayacak?
3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuşması;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600'de büyük ve önemli bir adım atacağız. Kamu personeli arasındaki adaletsizlik duygusunu ortadan kaldıran bir düzenlemeyle beklentileri karşılayacağımıza inanıyorum" dedi. Bakanlıkta yapılan toplantıya Memur Sen yöneticileri ve bürokratlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Bilgin, 3600 meselesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Çünkü kamu personel sisteminde belki çok eskiden gelen çeşitli düzenlemeler yapılmıştır, 'reform' adı altında bazı düzenlemeler yapılmıştır ama kamu personel sistemi bütünüyle ele alınmadığı için özellikle kariyerde ilerleme ve bunun bir anlamda ödül sistemi olan çeşitli yükseltme kararları; ücret de dahil, emeklilik dönemi de dahil olmak üzere kamu personelinin birçok sorunu içinden farklı düzenlemelerle içinden çıkılmaz hale gelmiştir; eşitsizlikler meydana gelmiştir, adalet duygusunu zedeleyen düzenlemeler yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu konuda ortaya koyduğu karar, kamuda 3600 ek gösterge meselesinin adil bir şekilde, kamu çalışanları arasında adalet duygusunu yaygınlaştıracak şekilde düzenlemesini kapsamaktaydı. Biz de bu çerçevede meseleyi ele alıyoruz."
Kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge ile taleplerini adil ve beklentilerini karşılayacak şekilde yapacaklarını vurgulayan Bakan Bilgin, "Sayın Cumhurbaşkanımız bunu bu sene içerisinde çözeceğimizi söyledi. Biz de ilk komisyon toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu komisyonda meseleleri ele alınacak, talepler dile getirilecek ve komisyon toplantılar neticesinde kararını verecek. Bunun adil bir çözüm olacağına dair şimdiden kanaatimi belirtmek isterim" diye konuştu. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da, ikinci komisyon toplantısının 16 Mart'ta yapılacağını açıkladı.
3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ MAYIS 2022'DE YASALAŞACAK
Temelde emekli maaşı ve emeklilik ikramiyesi için artış anlamına gelen 3600 ek gösterge düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Mayıs ayında TBMM'ye gelmesinin hedeflendiğini açıkladı. Bakan Bilgin, kamu çalışanlarının yeni 3600 ek gösterge düzenlemesi ile beraber adil ve beklentileri karşılayacak bir şekilde yapılacağını vurguladı.
3600 EK GÖSTERGE İLE YILLIK MALİYET 20 MİLYAR LİRAYI AŞACAK
3600 ek gösterge ile beraber yıllık maliyetin 20 milyar lirayı aşması beklenirken, düzenlemeden yaklaşık 2 milyon memurun faydalanması bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE TASLAĞI BU YENİLİKLERE İŞARET ETTİ
Ek göstergesi olmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu personeli için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı belirlenecek.
"Şube Müdürü" unvanlı kadronun ek gösterge rakamının sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konumu da dikkate alınarak 3600'e yükseltilmesi amaçlanıyor.
Kamuda genel müdür yardımcısı olarak görev yapan personelin ek göstergesi 5300 veya 6400'e kadar çıkacak. Burada kesin rakam çalışmalar sonunda belirlenecek.
Bakanlık Daire Başkanlarının ek göstergesinin 4800 olması öngörülüyor.
Üniversite genel sekreterleri, genel sekreter yardımcıları ve üniversite daire Başkanlarının ek göstergeleri de yükseliyor. Böylece müfettiş, denetçi ve kaymakamların ek göstergeleri artmış olacak.
Mahalli İdareler ile Bağlı ve ilgili Kuruluşlarda Büyükşehir Belediye Teftiş Kurulu Müdürü, Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarının ek göstergeleri de yükselecek.
Mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan kariyer kadrolarda görev yapanlarında ek göstergesi artacak.
İl İdare Kurulu üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki diğer Bakanlık İl Müdürleri, Bakanlık Bölge Müdürleri ve bölge müdür yardımcılarının ek göstergeleri düzenlenecek.
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- 3600 ek gösterge kimlere verilecek, ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne, kimleri kapsayacak?
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