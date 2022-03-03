Güncel akaryakıt fiyatları: 4 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? 2022 LPG (oto gaz) litresi ne kadar, kaç lira?

4 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonun ardından küresel piyasalarda da hareketlilik yaşanmaya başlandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) tarafından 4 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere güncel akaryakıt fiyatları açıklandı. Peki, 4 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? 2022 LPG (oto gaz) litresi ne kadar, kaç lira? İşte haberin detayları...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

4 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam geldi. İşte EPGİS'den alınan bilgiye göre, 4 Mart Perşembe güncel benzin ve mazot fiyatı: