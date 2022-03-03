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Güncel akaryakıt fiyatları: 4 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? 2022 LPG (oto gaz) litresi ne kadar, kaç lira?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2022 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022
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Güncel akaryakıt fiyatları: 4 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? 2022 LPG oto gaz litresi ne kadar, kaç lira?

Benzin ve mazot fiyatı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, küresel piyasalarda da hareketlilik yaşanıyor. Savaşın etkisiyle petrol fiyatlarında yükseliş yaşanırken, dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında da artış görüldü. Araç sahipleri tarafından güncel akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Peki, 4 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? 2022 LPG (oto gaz) litresi ne kadar, kaç lira? İşte cevaplar...

4 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonun ardından küresel piyasalarda da hareketlilik yaşanmaya başlandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) tarafından 4 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere güncel akaryakıt fiyatları açıklandı. Peki, 4 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? 2022 LPG (oto gaz) litresi ne kadar, kaç lira? İşte haberin detayları...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

4 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam geldi. İşte EPGİS'den alınan bilgiye göre, 4 Mart Perşembe güncel benzin ve mazot fiyatı:

Güncel Benzin Litre Fiyatları:

İstanbul benzin litre fiyatı: 17,97 TL
İzmir benzin litre fiyatı: 18,08 TL
Ankara benzin litre fiyatı: 18,06 TL

Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı: 18,92 TL
İzmir motorin (mazot) litre fiyatı: 19,00 TL
Ankara motorin (mazot) litre fiyatı: 18,00 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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