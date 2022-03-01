Tata Tiago Türkiye’ye geldi mi? Tata Tiago Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Türkiye'deki otomobil piyasası hükümetin yanlış ekonomi modelleri ve hamleleri ile aslında pek çok pazardaki modele göre fiyat olarak üst seviyede yer alıyor. Yani ülkemizde satılan en ucuz, en boş model bile aslında dar gelirli vatandaşlar için fazlasıyla modern diyebiliriz.

Ülkemizde ucuz otomobil almanın temel anahtarı da en boş pakete ve güvenlik olarak bir çok eksikliği bulunan bu otomobil modellerinin Türkiye'de satışa çıkması. Eğer bu ucuz modeller Türkiye'de de satışa sunulursa, 250 bin TL altına, sıfır otomobil almamız mümkün olacaktır.