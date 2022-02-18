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2022 ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? ASDEP personel alımı sonuçları geldi mi?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.02.2022
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2022 ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? ASDEP personel alımı sonuçları geldi mi?

ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ASDEP personel alımı sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. ASDEP sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündemde merak edilen konuların başında geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, geçtiğimiz günlerde başvuran binlerce kişiyi ilgilendiren açıklama gelmişti.

2022 ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? ASDEP personel alımı sonuçları geldi mi? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine alınacak binlerce personel için sonuçlar merakla bekleniyor. Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır. Peki; 2022 ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak?

ASDEP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ASDEP başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sonuç açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

Bakanlıktan gelen duyuru ile, " Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır" denildi.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümlerinden mezun adaylar arasından geçerli KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alanlardan, başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her bir İl için alınacak ASDEP görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday içerisinden İl Müdürlüklerince yapılan değerlendirme sonucunda istihdam edilmiştir.ASDEP'in ülke geneline yaygınlaştırılması için 2016 yılında 1500, 2017 yılında 1500 olmak üzere toplamda 3 bin personel özel hizmet alımı yoluyla istihdam edilmiştir.

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