Panelsan borsada ne zaman işlem görecek? 2022 Borsa İstanbul Panelsan halka arz sonuçları açıklaması

Panelsan borsada ne zaman işlem görecek? Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Panelsan") payları, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile 9-10-11 Şubat 2022 tarihlerinde halka arz edildi. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından hissenin borsada işlem göreceği tarih merak edilmeye başlandı. Peki, Panelsan borsada ne zaman işlem görecek? 2022 Borsa İstanbul işlem tarihi belli oldu mu? İşte haberin detayları...

PANELSAN BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

2022 yılının ilk halka arzı olan Panelsan halka arz sonuçları belli oldu. Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında 214,2 milyon TL'lik büyüklüğe ulaşıldı. Hemen şunu belirtelim ki, ana pazarda işlem görecek Panelsan'ın borsada işlem göreceği tarih henüz bilinmiyor.