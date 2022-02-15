Panelsan borsada ne zaman işlem görecek? 2022 Borsa İstanbul Panelsan halka arz sonuçları açıklaması
Panelsan borsada ne zaman işlem görecek? Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin halka arzı tamamlandı. 9-10-11 Şubat tarihlerinde toplanan taleplerin tamamlanmasının ardından halka arz sonuçları bekleniyordu. Yatırımcıların heyecanla beklediği açıklama geldi. Panelsan halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler borsada işlem göreceği tarihe çevrildi. Peki, Panelsan borsada ne zaman işlem görecek? 2022 Borsa İstanbul işlem tarihi belli oldu mu?
Panelsan borsada ne zaman işlem görecek? Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Panelsan") payları, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile 9-10-11 Şubat 2022 tarihlerinde halka arz edildi. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından hissenin borsada işlem göreceği tarih merak edilmeye başlandı. Peki, Panelsan borsada ne zaman işlem görecek? 2022 Borsa İstanbul işlem tarihi belli oldu mu? İşte haberin detayları...
PANELSAN BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
2022 yılının ilk halka arzı olan Panelsan halka arz sonuçları belli oldu. Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında 214,2 milyon TL'lik büyüklüğe ulaşıldı. Hemen şunu belirtelim ki, ana pazarda işlem görecek Panelsan'ın borsada işlem göreceği tarih henüz bilinmiyor.
PANELSAN HALKA ARZ SONUÇLARI
Panelsan paylarının halka arzında 9-10-11 Şubat 2022 tarihlerindeki talep toplama işlemlerine ilişkin sonuçlar açıklandı. Toplanan talebin satışa sunulan paylardan fazla olması üzerine 1 milyon 750 bin TL nominal değerli ek paylar da halka arza dahil edilerek toplam 21 milyon TL nominal değere ulaşan Panelsan halka arzına; yurtiçi bireysel yatırımcı kategorisinde 11.5 kat, yurtiçi kurumsal yatırımcı kategorisinde 4.9 kat, yurtdışı kurumsal yatırımcılar kategorisinde ise 2.9 kat olmak üzere toplam halka arz büyüklüğünün 8 katı talep geldi.
Panelsan halka arzında 42 bin 25 adet yurtiçi bireysel yatırımcıya, 92 adet yurtiçi kurumsal yatırımcıya ve 5 adet yurtdışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 42 bin 122 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi.
Halka arz sürecinde yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirten Panelsan Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Maşlak, "Panelsan hisselerine gösterilen bu ilgi karşında çok mutlu ve gururluyuz. Çatı ve cephe panelleri ile ısı yalıtım levhaları alanında üretim yapan şirketimiz, sektördeki 20'nci yılına yaklaşıyor. 20'nci yılımızı doldurmadan halka arz yapmak bizim için çok önemli ve değerli. Yatırımcılarımızın bizlere göstermiş olduğu güvenle birlikte, biz de çalışmalarımızı daha da hızlandırarak hedeflerimizi en kısa sürede gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yerli ve yabancı tüm yatırımcılara teşekkür ederiz" diye konuştu.
"YOĞUN İLGİ KARŞISINDA SORUMLULUĞUMUZ ARTTI"
Panelsan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Recep Kaan Maşlak ise, "Böyle bir yatırımcı ilgisi görmek bizi çok memnun etti. Çok mutluyuz. Hem bireysel hem de kurumsal tüm yatırımcılara teşekkür ediyorum. Bu mutluluk tabii ki beraberinde de büyük bir sorumluluk getiriyor. Zaten güçlü bir finansal yapıya ulaşmış olan şirketimizin, halka arz süreci ile hem marka değerinin artacağına hem de daha büyük projelerde yer alacağına inanıyorum" dedi.
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