Market fiyatlarında yeni sistem! Hangi ürün nerede ucuz? Milyonlarca vatandaş tek tıkla ulaşacak

EN UCUZ VE EN YAKIN NEREDE HARİTASI ORTAYA ÇIKACAK

Nebati, "Bu mobil uygulamayla vatandaşlarımız enflasyonun düşüşüne katkı veren üretici ve satış noktalarında ürün-fiyat takibine bakacak; satış noktaları, kategori ve ürün filtrelemeyle kolay arama yapabilecek; toplam alışveriş tutarını hesaplayabilecek; en ucuz ve en yakın nerede haritası ortaya çıkacak" diye konuştu.