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Market fiyatlarında yeni sistem! Hangi ürün nerede ucuz? Milyonlarca vatandaş tek tıkla ulaşacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.02.2022
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Market fiyatlarında yeni sistem! Hangi ürün nerede ucuz? Milyonlarca vatandaş tek tıkla ulaşacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini duyurmasının ardından pazartesi günü başlayacak olan uygulama vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar "En uygun ve ucuz ürün nerede?" diye internet üzerinden aramalara başlarken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuya açıklık getirdi. Bakan Nebati "Bu mobil uygulama bir ürünün en uygun fiyata nerede satıldığının bulunmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Temel gıda ürünleri için KDV indirimi yarın başlıyor. Bununla beraber artık temel gıda ürünleri başta olmak üzere 'En uygun fiyatlı ürün nerede' sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar yeni gelecek mobil uygulama ile uygun fiyatlı ürüne kolaylıkla erişebilecek.

BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda alışverişlerde büyük kolaylık sağlayacak.

UYGUN FİYATLI ÜRÜNLER ÇOK YAKINDA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması, KGF kredi paketi ve enflasyonla mücadele kapsamında atılacak adımları açıkladı.

MOBİL UYGULAMA DÖNEMİ

Bakan Nureddin Nebati, serbest piyasada daha adil rekabeti sağlayacak ve vatandaşa uygun fiyatlı ürünleri gösterecek mobil uygulamayı duyurdu.

EN UCUZ VE EN YAKIN NEREDE HARİTASI ORTAYA ÇIKACAK

Nebati, "Bu mobil uygulamayla vatandaşlarımız enflasyonun düşüşüne katkı veren üretici ve satış noktalarında ürün-fiyat takibine bakacak; satış noktaları, kategori ve ürün filtrelemeyle kolay arama yapabilecek; toplam alışveriş tutarını hesaplayabilecek; en ucuz ve en yakın nerede haritası ortaya çıkacak" diye konuştu.

UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uygulamanın 1 Mart itibariyle başlayacağına dikkat çeken Bakan Nebati, "Tüketiciye fiyat takibi imkanı sunacak, en uygun fiyatlı ürüne hızlı ulaşma imkanı sağlanacak. Bu mobil uygulamanın geliştirilmesiyle enflasyonla mücadelede hayata geçirilecek adımların fiyatlara yansımasını engelleyecek tedbirlerimizi ortaya koymuş olacağız" dedi

KAZANAN TÜRKİYE OLACAK

Bakan Nebati, üretim ve satış noktalarının gönüllülük esası çerçevesinde fiyat indirimlerine katkı vermesini sağlayacaklarını belirterek, "Üreticinden tüketiciye tüm kesimlerin iş birliğiyle enflasyonu düşürerek kazananın Türkiye olacağı bir sonuca ulaşacağız" açıklamasında bulundu.

EN SERT TEDBİRLER ALINACAK

Nebati, tüm sektörlerden enflasyonla mücadelede gerekli adımları atacaklarını kaydederek, "Enflasyonla mücadele timi kuruyoruz. Fiyatların daha sıkı bir şekilde denetlendiği bir sistem olacak. Kârınızla, ticaretinizle alıp veremediğimiz yok. Vergi Denetim Kurulu'ndaki müfettişlerimiz ve Gelir İdaresi'ndeki denetleyicilerimizle birlikte fahiş fiyat uygulayanlara karşı özel tim oluşturuyoruz. Arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat hareketleriyle ilgili her türlü enstrümanı ilgili bakanlıklarımızla yasal zaman zemin dahilinde kullanacak ve yanlış yapanlarla ilgili en sert tedbirleri alacağız." ifadelerini kullandı.

Nebati, yüksek zam yaparak sonradan kampanya adı altında gerçekleştirilen indirim şeklindeki uygulamaların 1 Mart'tan itibaren önüne geçileceğini söyledi.

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