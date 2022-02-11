TOKİ İzmir Ödemiş kura çekimi ne zaman? İzmir Ödemiş TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ İzmir Ödemiş kura çekimi ne zaman? TOKİ tarafından İzmir Ödemiş ilçesinde inşa edilecek 468 konuttan 74 adedi için hak sahibi belirleme kurası yapılacak. Projeye daha önce başvuru yapan kişiler kura sonuçlarını merak ediyor. İşte, TOKİ İzmir Ödemiş kura çekimi ne zaman? İzmir Ödemiş TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? İsim listesi...