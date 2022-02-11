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TOKİ İzmir Ödemiş kura çekimi ne zaman? İzmir Ödemiş TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? İsim listesi...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2022
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TOKİ İzmir Ödemiş kura çekimi ne zaman? İzmir Ödemiş TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? İsim listesi...

TOKİ İzmir Ödemiş kura çekimi ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İzmir Ödemiş TOKİ kura sonuçları ve kura çekimi detayları belli oldu. TOKİ İzmir Ödemiş konut projesinin kura çekimi noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilecek. İşte, TOKİ İzmir Ödemiş kura çekimi ne zaman? İzmir Ödemiş TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? İsim listesi...

TOKİ İzmir Ödemiş kura çekimi ne zaman? İzmir Ödemiş TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ İzmir Ödemiş kura çekimi ne zaman? TOKİ tarafından İzmir Ödemiş ilçesinde inşa edilecek 468 konuttan 74 adedi için hak sahibi belirleme kurası yapılacak. Projeye daha önce başvuru yapan kişiler kura sonuçlarını merak ediyor. İşte, TOKİ İzmir Ödemiş kura çekimi ne zaman? İzmir Ödemiş TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? İsim listesi...

İZMİR ÖDEMİŞ TOKİ KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK 2022?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İzmir Ödemiş'te inşa edilen konutlardan 45 adet 2+1 ve 29 adet 3+1 olmak üzere toplam 74 konutu daha önce başvurulara açmıştı.

Başvuru süreci tamamlanan TOKİ İzmir Ödemiş konut projesinin hak sahibi belirleme kurası 11 Şubat 2022 saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

Alt ve orta gelir grubuna yönelik üretilen konutlardan alt gelir grubu için olanların aylık taksitleri 1.089 TL'den başlarken, orta gelir grubu için ise 2 bin 439 TL'den başlıyor.

120 ve 180 ay vadeli konutlar için yüzde 25 oranında peşinat talep ediliyor. Bu da en az 65 bin 383 TL'ye denk geliyor.

11 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilecek kura çekimi TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

Konut alma hakkı ve konut belirleme kurası, noter huzurunda banka ve idare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek. Kura sırasında 2+11 konut tipi için 15 yedek hak sahibi belirlenecek. 3+1 konutlar için ise 10 adet yedek hak sahibi belirlenecek.

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