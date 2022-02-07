Doğalgaz fatura yardımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler? Doğalgaz fatura yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Doğalgaz fatura yardımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, doğalgaz yardımı yapılacağını duyurmuştu. Sunulan imkandan yararlanmak isteyenler detayları merak ediyor. İşte, doğalgaz fatura yardımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler? Doğalgaz fatura yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Doğalgaz fatura yardımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler? Doğalgaz fatura yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İhtiyaç sahiplerinin cebini bir nebze de olsa rahatlatacak doğalgaz fatura yardımı 3 Ocak 2022'de duyuruldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'tan konu hakkında açıklama geldi. İşte, Doğalgaz fatura yardımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler? Doğalgaz fatura yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
DOĞAL GAZ DESTEĞİ İÇİN BAKAN YANIK TARİH VERDİ
Doğal gaz ve kömür desteklerinin ısınma yardımları başlığında değerlendirildiğini belirten Bakan Yanık, "Kömür yardımlarını uzun süredir yapıyoruz artık doğal gaz ile ilgili de bir çalışma yaptık. Hem eğer ihtiyaç varsa ya da henüz doğal gaz ulaşmadıysa kömür yardımı devam ediyor. Biraz çerçeveyi genişleterek doğal gaz desteği de vereceğiz. 1,8 milyar lira kömür desteği verdik. doğal gazda 4 milyon haneyi hedefliyoruz, destekten yararlanabileceklerini düşünüyoruz. Şubat'ın ikinci yarısında başvuruları alacağız ve Mart ayında destekleri vereceğiz. Yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapacağız.
Hangi başlıkta sosyal yardım yararlanıcısı olacağını belirleyeceğiz vatandaşlarımızın. Şöyle bir algı alıştırma peşindeler, oy peşinde diye fakat biz herkese bu desteği vereceğiz. Şuanda 48 ayrı başlıkta vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz. Bunların her birinin standartları belli. Bunda çok iddialıyız.
"DEZAVANTAJLARI GİDERMEK İÇİN ADIM ATIYORUZ"
Sadece bu dönemle alakalı değil, biz AK Parti iktidarı olarak sosyal devletin gereği olan her türlü adımı atıyoruz. Sosyal devlet olmak sadece yoksulluk ve sadece ileri derecede ağır yoksulluğun giderilmesi değildir. Sosyal devlet dezavantajlı grupların dezavantajlarını gidermek ve eşit bir düzlem sağlamaktadır.
Engelliler, engelliğin dezavantajı vardır zaten, dolayısıyla biz onun çevreye uyumunu sağlaması için ihtiyaç duyduğu desteği sağlıyoruz. Eğer bir bakım gerekiyorsa onu destekliyoruz. Engelli vatandaşları diğer vatandaşlarla eşitlemek bizim için önemli.
"ANAOKULU DESTEĞİ BAŞVURULARI YAKINDA BAŞLAYACAK"
Bizim yine sosyal yardım faydalanıcısı kişilerin çocukları için yapılan destek. Biz ihtiyaç sahibi tüm ailelerin yükünü üstleniriz. Yaklaşık 1 milyon çocuğumuz var. Bunun alt yapısını oluşturduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın anaokullarına devam etmek şartıyla her bir çocuk için ödemekle yükümlü oldukları tutarları biz ödeyeceğiz. Biz doğrudan MEB'e ödeyeceğiz. Başvuruları çok yakın zamanda açacağız. Anaokulu süreci küçük yaştaki çocuklar için önemli. Buna erişemeyen çocuklarımıza erişmeyi çok önemli buluyoruz. Ön gördüğümüz sayıya da çok yakın zamanda ulaşacağımızı düşünüyoruz.
450 MİLYON TL EK KAYNAK
Bizim sosyal yardım kullanıcısı gruplarımızın kendi içinde çok farklı segmentleri var. Bir kısmı ısınma desteği, bir kısmı eğitim yardımı gibi. Biz şuanda şunu yapıyoruz. Özellikle sosyal yardım yararlanıcısı vatandaşlarımızın hangi alanda ihtiyaçları varsa bunları tespit edip, bunların değerlendirilmesini sağlıyoruz.
Doğalgaz desteği başvurusu için öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı E-Devlet ekranı üzerinden sosyal yardım formunun doldurulmuş olması gerekmektedir. Sosyal yardım formu doldurulmayan vatandaşların başvurusu değerlendirme dışı kalabilecektir.
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kömür yardımı kadar doğalgaz desteği de sağlanacağını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi bir vatandaşın evinde doğal gaz kullanması durumunda kota miktar olarak doğal gaz ücretinde yardımcı olunacağını vurgulayarak, bakanlık olarak yapılacak doğal gaz yardımının detaylarını anlattı.
Sağlanan kömür yardımı kadar doğal gaz desteğinin de verileceğini kaydeden Bakan Yanık, normalde diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla veya kart dağıtarak yardımda bulunduklarını anımsatarak, bu hizmeti vatandaşlara ulaştıracaklarını söyledi.
Yapılacak yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların, yakacak ve fatura yardımına e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabileceği kaydedildi.
DOĞALGAZ FATURA YARDIMI BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?
Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtti.
DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ SENEDE KAÇ DEFA, HER AY MI?
Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Öyle ki kömürün 2 katından fazla hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre.
Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, eğer mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için yoğun bir gayret gösteriliyor."
Bakan Yanık, doğal gaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez gerçekleştirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.
DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi.
DOĞALGAZ YARDIMI NEDİR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğal gaz yardımı ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '' Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımlarının yeni yıl ile birlikte, altını şimdi çiziyorum, doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini sizlerle paylaşmak istiyorum'' demişti.
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