Doğalgaz fatura yardımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler? Doğalgaz fatura yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

DOĞAL GAZ DESTEĞİ İÇİN BAKAN YANIK TARİH VERDİ

Doğal gaz ve kömür desteklerinin ısınma yardımları başlığında değerlendirildiğini belirten Bakan Yanık, "Kömür yardımlarını uzun süredir yapıyoruz artık doğal gaz ile ilgili de bir çalışma yaptık. Hem eğer ihtiyaç varsa ya da henüz doğal gaz ulaşmadıysa kömür yardımı devam ediyor. Biraz çerçeveyi genişleterek doğal gaz desteği de vereceğiz. 1,8 milyar lira kömür desteği verdik. doğal gazda 4 milyon haneyi hedefliyoruz, destekten yararlanabileceklerini düşünüyoruz. Şubat'ın ikinci yarısında başvuruları alacağız ve Mart ayında destekleri vereceğiz. Yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapacağız.

Hangi başlıkta sosyal yardım yararlanıcısı olacağını belirleyeceğiz vatandaşlarımızın. Şöyle bir algı alıştırma peşindeler, oy peşinde diye fakat biz herkese bu desteği vereceğiz. Şuanda 48 ayrı başlıkta vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz. Bunların her birinin standartları belli. Bunda çok iddialıyız.