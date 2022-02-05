3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlere çıkacak?

UKRAYNA ZİYARETİNİ ANLATTI

Terörle mücadelede yapılanlara değinen Oktay, "Kış Kartalı ile de biz dışarıdaki hem Derik bölgesinde hem Sincar bölgesinde, üçüncü bir yerimiz yine daha var, gerekli istihbari bilgiler çerçevesinde o bölgeleri de vurmuş durumdayız. Son derece de etkili bir mücadele oldu. Zaten onunla da kalmayacak, nasıl öncesi varsa sonrası da devam edecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretinin başarılı geçtiğini ifade eden Oktay, şöyle konuştu:

"Ukrayna ziyareti daha kapsamlı bir ziyaretti. Aynı şekilde zaten Rusya'yla olan görüşme de çok kapsamlı bir görüşme olacak. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalar dolayısıyla bunun ana gündem maddesi Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz konusu idi ama onun dışında da tabii ki ekonomik, ticari ve birçok anlaşmaların da imzalandığı, ileriye dönük çok ciddi bir altlığın da oluşturulduğu bir ziyaretti. Son derece başarılı geçti, her yönden."