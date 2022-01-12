Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları 12 Ocak! Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatı…

PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,86 puan artarak 2.046,03 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 20,54 puan ve yüzde 1,00 kazanımla 2.065,70 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.017,99, en yüksek 2.068,17 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 2.046,03 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,27, hizmetler endeksi yüzde 0,38 ve teknoloji endeksi yüzde 1,87 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,43 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,51 puan ve yüzde 0,42 yükselişle 2.278,11 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 22'si prim yaptı, 74'u geriledi. Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.