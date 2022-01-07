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Meteoroloji uyarısı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı bu hafta var mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.01.2022
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Meteoroloji uyarısı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı bu hafta var mı?

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Havaların soğumasıyla birlikte İstanbullu vatandaşlarda gözler Meteoroloji uyarılarına çevrildi. Uyarılara göre kar yağışı olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan kar yağışı kendisini İstanbul’un bazı bölgelerinde hissettirmişti. Peki, İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı bu hafta var mı? İşte Meteoroloji’nin 5 günlük hava raporu!

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı bu hafta var mı? Meteoroloji uyarılarının yapılmasının ardından gözler İstanbul kar yağışına çevrildi. Soğuk havaların il genelinde etkisini göstermesiyle birlikte, kar yağışının etkisi olup olmayacağı merak ediliyor. Peki; İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte; Meteoroloji verilerine göre 5 günlük hava tahmini!

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da 5 günlük hava durumu tablosuna göre, İstanbul'da yaşayanları yağışlı bir hava bekliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz (Burdur hariç), Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), Manisa ve Konya çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin Yağmur ve Sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Edirne ve Kırklareli il geneli, Tekirdağ'ın iç kesimleri, Çanakkale'nin Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada ilçeleri ile gece saatlerinde Antalya'nın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Marmara:
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli il geneli, Tekirdağ'ın iç kesimleri ile ile Çanakkale'nin Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Ege:
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Akdeniz:
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri, Mersin'in batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İç Anadolu:
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Batı Karadeniz:
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin (Sinop hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz:
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Anadolu:
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Güney Anadolu:
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

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