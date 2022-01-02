2021 Aralık enflasyon yüzde kaç? Aralık enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte enflasyon beklentisi!

Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı verilere göre, Kasım ayı itibariyle tüketici fiyatları yüzde 17,71 arttı. Yıllık TÜFE'ye göre, en düşük artış yüzde 5,77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana sektörler yüzde 7,91 ile alkollü içecekler, yüzde 8,33 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,90 ile lokanta ve oteller, yüzde 27,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,14 ile ev eşyası oldu.