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2021 Aralık enflasyon yüzde kaç? Aralık enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte enflasyon beklentisi!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2022
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2021 Aralık enflasyon yüzde kaç? Aralık enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte enflasyon beklentisi!

2021 Aralık enflasyon yüzde kaç? Aralık enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Memur ve memur emeklisi maaş zamlarını doğrudan etkileyecek, özel sektördeki hesapları da belirleyecek 2021 Aralık enflasyon oranı merakla bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte, 2021 yılının genel enflasyonu da belirlenmiş olacak. Böylelikle memur maaş zamlarında, belirlenen enflasyon paylarına göre zam yapılacak. Peki; 2021 Aralık enflasyon yüzde kaç oldu? Aralık enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

2021 Aralık enflasyon yüzde kaç? Aralık enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklisi maaşları yeniden düzenlenecek. Böylelikle memurların yüzde kaç zam alacağı belli olacak. 2021 yılı genel verilerine göre belirlenecek zamları ilgilendiren enflasyon için gözler TÜİK'e çevrildi. Peki; 2021 Aralık enflasyon yüzde kaç? Aralık enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

2021 ARALIK ENFLASYON YÜZDE KAÇ?

Aralık ayı enflasyon verileri henüz açıklanmadı. Enflasyon açıklandığı takdirde detayları haberimizde öğrenebilirsiniz.

ARALIK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon oranı 3 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Geçtiğimiz Kasım ayında enflasyon oranı, TÜİK verilerine göre yüzde 3.51 arttı. Yıllık bazda enflasyon oranı ise yüzde 21.31 olmuştu. Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi Aralık ayının enflasyon beklentisine dair ipuçları veriyor.

Ankete göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi Aralık ayı için yüzde 23.85 çıkarken, 6 aylık enflasyon ise yüzde 14.2 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Eğer bu tahmini rakamlar gerçekleşirse 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 14.2'ye ulaşacak. Memur ve memur emeklilerinin yüzde 5'lik Ocak zammı yüzde 11.2 enflasyon farkıyla yüzde 16.2'ye ulaşacak. Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren Aralık ayı enflasyon rakamları Ocak ayının 3'ünde açıklanacak. Bu açıklamanın ardından yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon oranı da belirlenmiş olacak.

Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı verilere göre, Kasım ayı itibariyle tüketici fiyatları yüzde 17,71 arttı. Yıllık TÜFE'ye göre, en düşük artış yüzde 5,77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana sektörler yüzde 7,91 ile alkollü içecekler, yüzde 8,33 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,90 ile lokanta ve oteller, yüzde 27,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,14 ile ev eşyası oldu.

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