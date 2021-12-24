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Apple açıkladı! iPhone fiyatlarına indirim geldi mi? 24 Aralık iPhone 11, 12, 13 fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2021 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021
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Apple açıkladı! iPhone fiyatlarına indirim geldi mi? 24 Aralık iPhone 11, 12, 13 fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Apple fiyatları düştü mü? iPhone fiyatları ne kadar oldu? Dolar kurundaki yükseliş sonrası iki kere zam kararı alan Apple'ın dolardaki sert düşüş sonrası indirim yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Apple tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Güncel iPhone fiyatları ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, iPhone fiyatlarına indirim geldi mi? 24 Aralık iPhone 11, 12, 13 fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

iPhone fiyatlarına indirim geldi mi? Son zamanlarda döviz kurlarında yaşanan yükselişler sonrası Apple ürünlerine zam gelmişti. Apple, kasım ayında %25 zammın ardından bu ay içerisinde de yeni bir zam uygulamıştı. Son zamla birlikte iPhone fiyatlarında ciddi artış yaşanmıştı. Başkan Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıklamaları sonrası döviz kurlarında yaşanan sert düşüş ile Apple fiyatlarına da indirim gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, iPhone fiyatlarına indirim geldi mi? 24 Aralık iPhone 11, 12, 13 fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...

APPLE FİYATLARINA İNDİRİM GELDİ Mİ?

Türkiye fiyatlarında iki kez artışa giden Apple, döviz kurlarının düşmesi ile birlikte indirim kararı aldı. İşte son fiyatlar şu şekilde:

iPHONE SE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

iPhone SE 64GB: 7.799 TL
iPhone SE 128B: 8.499 TL

iPHONE 11 FİYATLARI NE KADAR OLDU?

iPhone 11 64GB: 10.999 TL
iPhone 11 128B: 11.699 TL

iPHONE 12 FİYATLARI NE KADAR OLDU?

iPhone 12 Mini 64GB: 13.499 TL
iPhone 12 Mini 128GB: 14.199 TL
iPhone 12 Mini 256GB: 15.599 TL

iPhone 12 64GB: 14.999 TL
iPhone 12 128B: 15.699 TL
iPhone 12 256GB: 17.099 TL

iPHONE 13 FİYATLARI NE KADAR OLDU?

iPhone 13 Mini 128GB: 14.799 TL
iPhone 13 Mini 256GB: 16.199 TL
iPhone 13 Mini 512GB: 18.999 TL

iPhone 13 128GB: 16.299 TL
iPhone 13 256GB: 17.699 TL
iPhone 13 512GB: 20.499 TL

iPhone 13 Pro 128GB: 21.499 TL
iPhone 13 Pro 256GB: 22.899 TL
iPhone 13 Pro 512GB: 25.699 TL
iPhone 13 Pro 1TB : 28.499 TL

iPhone 13 Pro Max 128GB: 23.999 TL
iPhone 13 Pro Max 256GB: 25.399 TL
iPhone 13 Pro Max 512GB: 28.199 TL
iPhone 13 Pro Max 1TB: 30.999 TL

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