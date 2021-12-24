Apple açıkladı! iPhone fiyatlarına indirim geldi mi? 24 Aralık iPhone 11, 12, 13 fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

iPhone fiyatlarına indirim geldi mi? Son zamanlarda döviz kurlarında yaşanan yükselişler sonrası Apple ürünlerine zam gelmişti. Apple, kasım ayında %25 zammın ardından bu ay içerisinde de yeni bir zam uygulamıştı. Son zamla birlikte iPhone fiyatlarında ciddi artış yaşanmıştı. Başkan Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıklamaları sonrası döviz kurlarında yaşanan sert düşüş ile Apple fiyatlarına da indirim gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, iPhone fiyatlarına indirim geldi mi? 24 Aralık iPhone 11, 12, 13 fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...

APPLE FİYATLARINA İNDİRİM GELDİ Mİ?

Türkiye fiyatlarında iki kez artışa giden Apple, döviz kurlarının düşmesi ile birlikte indirim kararı aldı. İşte son fiyatlar şu şekilde: