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Milletvekili maaşları ne kadar oldu? 2022 milletvekili maaşı kaç TL? Milletvekili maaş zammı yüzde kaç?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2021
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Milletvekili maaşları ne kadar oldu? 2022 milletvekili maaşı kaç TL? Milletvekili maaş zammı yüzde kaç?

2022 milletvekili maaşı kaç TL? Milletvekili maaşları ne kadar oldu? Milletvekili maaş zammı yüzde kaç? Yeni yılda milletvekillerinin ne kadar zam alacağı gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Kamuda tasarruf için vekillere enflasyon oranının altında zam yapıldığı ortaya çıktı. Peki; 2022 milletvekili maaşları ne kadar oldu?

Milletvekili maaşları ne kadar oldu? 2022 milletvekili maaşı gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapılmasının ardından emeklilere ve memurlara da ek zam yapılması gündeme geldi. Kamuda da tasarruf dönemi başladı. Vekillerin maaşlarına enflasyon oranının altında zam yapıldı. Peki; milletvekili maaşları ne kadar oldu?

MİLLETVEKİLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Bu yıl ekonomide yaşanan dalgalı seyir üzerine kamuda tasarruf dönemi başladı. Kamuda tasarrufta milletvekillerine verilen maaş bu yıl yükselen enflasyona oranının altında zam yapılacak.

Yüzde 23,85'lik enflasyon beklentisine rağmen, milletvekili maaşlarına yapılacak zam oranı 14,4 oldu.

Tasarruf tedbirleri, gelecek dönemde de genişleyerek devam edecek. Şu an bir milletvekilinin maaşı ise 25 bin lira.

Hesaplamalara göre milletvekillerine 3.600 TL zam yapılacak. Böylelikle yeni yılda milletvekili maaşının 28.600 lira olması bekleniyor.

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