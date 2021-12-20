Milletvekili maaşları ne kadar oldu? 2022 milletvekili maaşı kaç TL? Milletvekili maaş zammı yüzde kaç?

Milletvekili maaşları ne kadar oldu? 2022 milletvekili maaşı gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapılmasının ardından emeklilere ve memurlara da ek zam yapılması gündeme geldi. Kamuda da tasarruf dönemi başladı. Vekillerin maaşlarına enflasyon oranının altında zam yapıldı. Peki; milletvekili maaşları ne kadar oldu?